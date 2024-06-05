林右昌接任民進黨秘書長　「政黨不是選舉機器，而是價值組合」

▲民進黨秘書長林右昌上任，並回應媒體提問。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部前部長林右昌接任民進黨秘書長一職，他今（5日）受訪說，政黨並不是選舉機器，而是擁有共同價值和目標的一群人的組合，也是一個有使命的團體，民進黨中央黨部在村裡、廟口、社區、鄉鎮、部落、客庄、小工廠、公園，將會代表台灣人民守護民主價值，也要在內政回應人民期待，面對外部挑戰，引領台灣走向更好的環境和生活。

據轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，歡迎林右昌第一次來參加中常會，大家都知道林的資歷，代理黨主席、基隆市長、內政部長，不管黨政、行政資歷都非常完整，大家寄與厚望，希望接任後，推動黨務順利，也敬請黨部同仁幫助秘書長，讓黨務推動更好。

此外，林右昌也在會後接受媒體聯訪，他表示，他「6進6出」中央黨部，從最早擔任政策會副研究員、社發部主任、民主學院主任、黨發言人、黨主席辦公室主任、副秘書長、代理黨主席，現在則擔任秘書長一職；很榮幸獲得賴清德邀請，他將全力以赴。

林右昌說，黨部並不是選舉機器，而是擁有共同價值和目標的一群人的組合，也是一個有使命的團體，所以，民進黨中央黨部並不在北平東路30號的大樓裡面，未來他將代表賴清德深入台灣社會最基層，「中央黨部是在村里、在廟口，然後在社區，然後在鄉鎮、部落、客庄，在小工廠裡面，然後在我們的公園」，這才是民進黨傳統的價值和精神。

林右昌說，賴清德給他的指示非常簡單：民進黨就是要代表台灣人民，守護台灣民主的價值，當然，台灣碰到很多內外挑戰，所以民進黨當然也必須要進化，在內政革新上能夠回應人民的期待和要求，面對外部嚴峻挑戰和機會時，能夠引領台民走向更好的環境和生活，這是民進黨不變的使命和責任。

至於媒體關注2026年地方選舉佈局，林右昌說，從上一次選舉結束到現在，黨中央做了很多討論，當然，在各縣市選舉當中候選人非常重要，但，人才的栽培更加重要，這是未來整個思考的重要方向。