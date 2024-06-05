獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

▲桃園女老師性侵小六男童判刑17年半，她稱她才是受害者。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市一名國小女老師，與班上小六男學生產生情愫，9度利用機會性侵男學生，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月，女老師不服，上訴第二審中。女老師向《ETtoday新媒體》喊冤表示，她才是真正的受害者，真正被性侵的是她，並表示在法庭上提出質疑被無視，讓她受不白之冤，並秀出與男學生的對話截圖，聲稱自己真的是遭男學生陷害。

▲女老師與男學生的對話內容。（圖／當事人提供）

回顧本案，女老師在2020年2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男學生9次，還在同年5月懷孕並於隔年初產下1子。男學生的父親發現兒子與女老師的關係後報警，離譜的師生戀案情才曝光。偵查期間女老師否認犯案，辯稱是男學生主動，但檢察官不採信，仍依照「加重強制性交罪」將女老師提起公訴。

▲女老師說，如果事發後若能即時揭發男學生的惡行，根本不會被他陷害。（圖／當事人提供）

桃園地院審理時，根據男學生的供詞，認為不可能由男學生主動，應該是女老師主動，其中男學生供稱，有2次發生關係時，他內心中有恐懼，其實是不願意發生關係。因此桃園地院最後認定，女老師共犯下2個對14歲以下少年強制性交罪，7個對14歲以下少年性交罪，重判有期徒刑17年6月。判決出爐後引發關注，案件上訴二審高等法院，6月4日下午開庭，採不公開審理。

▲女老師說事發後遭男學生攻擊。（圖／當事人提供）

女老師提供與男學生的對話截圖並指出，性侵9次都是男學生的捏造指控，自始至終她只提出被男學生性侵的那1次，且其中男學生指控的2次，時間點根本未開學（2020年因為疫情延後開學兩週），她在法庭上提出質疑卻被無視，法官甚至直接幫男學生修正時間，而她因此重度憂鬱，年輕的男學生卻完全不受影響，「這承受程度也太異於常人？」且表示從對話中可看到，男學生請求她不要說出兩人間發生性關係一事，否則會有前科以及會被他父母修理。





女老師表示，還有一位男學生的同學，看到男學生言論後，向她表示，在校看到男學生都很快樂，完全不像是控訴遭性侵害後的可憐人設。女老師甚至強調，如果遭男學生性侵後，若能即時揭發對方惡行，根本不會被他陷害。

▲女老師表示，男學生的同學跟她說，男學生在校不像是平常塑造的可憐人設。（圖／當事人提供）