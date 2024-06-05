　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

▲▼老師是個作育英才的職業，一舉一動都會影響學生深遠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園女老師性侵小六男童判刑17年半，她稱她才是受害者。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市一名國小女老師，與班上小六男學生產生情愫，9度利用機會性侵男學生，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月，女老師不服，上訴第二審中。女老師向《ETtoday新媒體》喊冤表示，她才是真正的受害者，真正被性侵的是她，並表示在法庭上提出質疑被無視，讓她受不白之冤，並秀出與男學生的對話截圖，聲稱自己真的是遭男學生陷害。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲女老師與男學生的對話內容。（圖／當事人提供）

回顧本案，女老師在2020年2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男學生9次，還在同年5月懷孕並於隔年初產下1子。男學生的父親發現兒子與女老師的關係後報警，離譜的師生戀案情才曝光。偵查期間女老師否認犯案，辯稱是男學生主動，但檢察官不採信，仍依照「加重強制性交罪」將女老師提起公訴。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲女老師說，如果事發後若能即時揭發男學生的惡行，根本不會被他陷害。（圖／當事人提供）

桃園地院審理時，根據男學生的供詞，認為不可能由男學生主動，應該是女老師主動，其中男學生供稱，有2次發生關係時，他內心中有恐懼，其實是不願意發生關係。因此桃園地院最後認定，女老師共犯下2個對14歲以下少年強制性交罪，7個對14歲以下少年性交罪，重判有期徒刑17年6月。判決出爐後引發關注，案件上訴二審高等法院，6月4日下午開庭，採不公開審理。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲女老師說事發後遭男學生攻擊。（圖／當事人提供）

女老師提供與男學生的對話截圖並指出，性侵9次都是男學生的捏造指控，自始至終她只提出被男學生性侵的那1次，且其中男學生指控的2次，時間點根本未開學（2020年因為疫情延後開學兩週），她在法庭上提出質疑卻被無視，法官甚至直接幫男學生修正時間，而她因此重度憂鬱，年輕的男學生卻完全不受影響，「這承受程度也太異於常人？」且表示從對話中可看到，男學生請求她不要說出兩人間發生性關係一事，否則會有前科以及會被他父母修理。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

女老師表示，還有一位男學生的同學，看到男學生言論後，向她表示，在校看到男學生都很快樂，完全不像是控訴遭性侵害後的可憐人設。女老師甚至強調，如果遭男學生性侵後，若能即時揭發對方惡行，根本不會被他陷害。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲女老師表示，男學生的同學跟她說，男學生在校不像是平常塑造的可憐人設。（圖／當事人提供）

ET快訊
畢業生高樓丟椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償
全台濕答答！雨連下7天
唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化
快訊／大學教職員8樓墜落　宣告不治
獨／崔佩儀兒貝克宇將攻讀研所　「寶貝犬妹妹」全身腫瘤急回台
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

女住戶沒關門在廚房忙　色保全入侵熊抱襲胸！賠50萬獲緩刑

唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化...　解套需靠「善心人士」

停機械格位貿然升降損鄰車　扯隔熱紙太黑被吐槽：車窗開著

高職男屢潛女廁偷拍被抓「每次都沒事」　吹哨者還被逼刪影片

快訊／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

女住戶沒關門在廚房忙　色保全入侵熊抱襲胸！賠50萬獲緩刑

唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化...　解套需靠「善心人士」

停機械格位貿然升降損鄰車　扯隔熱紙太黑被吐槽：車窗開著

高職男屢潛女廁偷拍被抓「每次都沒事」　吹哨者還被逼刪影片

快訊／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客也不用害怕

沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

「灰毛小薩摩耶」美容師以為發霉連洗3次澡　牠回家生氣嚶嚶哭

吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

韓國巨星泫雅8月登台　中信兄弟透露邀約過程

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

唐吉軻德驚見老鼠爬貨架　衛生局：店家已加強清潔

社會熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

快訊／唐治平現身士林地檢！爆氣怒問：誰是唐先生？

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中警272人異動　基層怒：長官出事我們扛

即／台東工安意外！怪手鏟斗脫落　工人遭砸破頭亡

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

更多熱門

相關新聞

抽中黃仁勳簽名顯卡！他轉賣「開價35萬」

抽中黃仁勳簽名顯卡！他轉賣「開價35萬」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館演講，輝達當時曾在官方社群宣布，只要線上聽黃仁勳演講，並在指定留言區互動，就有機會抽到黃仁勳簽名海報、簽名顯卡。沒想到有抽中的學生把簽名顯卡PO文競標，稱最高有人要出36萬，開放其他人一起競標，引發話題。

正妹師停車場、舞會和學生多次愛愛　下場出爐

正妹師停車場、舞會和學生多次愛愛　下場出爐

孩子每天上學遭諷「全勤乞丐」 　窮爸悲嘆

孩子每天上學遭諷「全勤乞丐」 　窮爸悲嘆

桃園客家局七大館舍　推出「HAKKA任意門」活動

桃園客家局七大館舍　推出「HAKKA任意門」活動

台灣唯一獲選　桃園獲碳揭露計畫A級城市

台灣唯一獲選　桃園獲碳揭露計畫A級城市

關鍵字：

桃園市國小性侵案學生女教師

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面