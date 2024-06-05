抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

▲中獎學生轉賣簽名顯卡，開價35萬。（圖／翻攝自電腦零件專賣社團）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館演講，輝達當時曾在官方社群宣布，只要線上聽黃仁勳演講，並在指定留言區互動，就有機會抽到黃仁勳簽名海報、簽名顯卡。沒想到有抽中的學生把簽名顯卡PO文競標，稱最高有人要出36萬，開放其他人一起競標，引發話題。

有網友在「電腦零件專賣社團」PO出貼文截圖，只見學生寫下商品名稱是「RTX 4080 Super黃爸爸簽名板」，截標時間訂在6月7日下午5點，出價方式是喊價，交易方式則是面交、現場轉帳。

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之後賣家又貼出Messenger私訊截圖，從私訊內容可見，有人要收簽名卡，看到學生說「目前這邊最高35」，馬上喊了一個「36」。於是轉賣學生便在文中表示，「競標文，目前到36萬，這邊公開競標」。不過，喊36萬的網友也現身留言，嚇退直呼「你的35是萬喔？要不起要不起，小的先退下」。

學生轉賣行為引發議論，畢竟相比顯卡原價，他喊的價格已翻了約10倍，就有網友直呼，「想錢想瘋了」、「我覺得簽名的人應該很難過自己的簽名被人去做販售」、「35萬確定不是託夢開的嗎？」事後，轉賣貼文雖已刪除，但仍有網友截圖轉傳，許多人也傻眼，「小哥學貸壓力很大喔～還是機車貸款繳不出來？」「要買什麼枕頭才可以做這種美夢？」