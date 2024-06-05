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孩子每天上學遭諷「全勤乞丐」 　窮爸嘆：虛榮文化生活大不易

南韓一位父親表示，兒子因為不曾請假出國玩，而被同學笑是「全勤乞丐」。（示意圖／Pixabay）

▲南韓一位父親表示，兒子因為不曾請假出國玩，而被同學笑是「全勤乞丐」。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

在過往，學生得到全勤獎可說是一種殊榮，但在南韓，如今卻變成貶低用詞。根據當地媒體報導，一位爸爸透過社群平台發文稱，孩子每天都會準時到學校上課且從未請假，沒想到竟被同學嘲笑，是因為家裡沒錢出國，還將他取名為「全勤乞丐」（개근거지），兒子為此相當難過，希望爸爸能讓他出國一次。

根據南韓的《中央日報》、《東亞日報》報導，該名爸爸表示，家裡只有自己1人賺錢養家，每月薪水平均為300萬到350萬韓元（約新台幣7萬到8萬元），把生活費、保險費等支出扣除後「就什麼都沒有了」。
原PO表示，由於小孩的學校提供體驗式學習，許多家長會把握這段時間帶著孩子出國，然而就在某天，就讀小學4年級的兒子一回到家就難過大哭，一問之下才知道是因為沒出國，受到同學嘲諷。

由於兒子沒有請假出國玩過，所以出勤狀況是「全勤」，也因為這點被同學嘲笑是「全勤乞丐」，他原先想說服兒子到慶州、江陵或襄陽等國內旅行就好，沒想到兒子卻說「其他人都去了關島、新加坡、夏威夷等國外，這樣他們問我去哪裡時，我會很尷尬」。

這名父親感嘆表示，「我曾在什麼都沒有的環境下長大，穿最便宜的校服，也沒抱怨父母買給我的東西」，對比兒子會因生活不富裕而被同學訕笑，他直呼「現在的比較文化似乎達到了巔峰…活得好辛苦」。

同儕之間難免互相比較，由於每個家庭經濟條件不同，這種愛比較的心態多少會成家長們的負擔，原PO坦言，收入不高要出國真的很難，感嘆這種「比較文化」讓生活好辛苦，事後他與妻子討論過後，兩人決定帶兒子出國旅行，目前正在尋找特價的機票。這個故事曝光後，不少網友也表示，「看到這個消息，我感到很悲哀，韓國正走向錯誤的方向」、「這就是貧富差距…」、「我姐姐去年因為類似的事情和她的兒子吵架了」。

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