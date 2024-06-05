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密陽性侵案受害者超慘！「身份外洩」被追到學校　警質問：是妳先勾引

 ▲▼ 「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！政府將拆除　網怒：又犯罪。（圖／翻攝自YouTube）

▲密陽44人性侵案的主謀因出現在白種元的YouTube頻道而再次讓人注意到這起案件。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

南韓知名美食家白種元的YouTube頻道拍到2004年密陽集體性侵案主謀在餐館工作，導致這起20年前的重大案件再次引發關注，如今這起案件的細節也漸漸浮出水面，其中一名參與調查的警官因為其不當言論而遭到抨擊。

據紐西斯通訊社報導，韓網5日流出一篇貼文，以「調查密陽案警察」為題，曝光警方當年在調查密陽案時，曾有一名警官在向受害者錄口供期間，說了不當言論。

從影片畫面可見，當時警方派來為受害者錄口供的是一名男警官，而不是女警官。這名男警官還問受害者，「不是妳先勾引他們的嗎？」，甚至還用侮辱性語言責怪受害者，「我是本土密陽人，但妳又不是密陽人，幹嘛來這裡弄髒密陽」，對受害者造成二度傷害。

貼文進一步透露，警方還將案件的細節與受害者身份告訴媒體，導致性侵犯的父母找到受害者轉學的新學校，要她「安分守己」，逼得這名未成年的女受害者不得不輟學。

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲被44男性侵的少女在接受調查時，遭警方言語侮辱，導致她二度受傷害。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

發文的網友憤怒表示，對受害者造成二度傷害的警官也應該被起訴，「他們會對自己的孩子這樣做嗎」，而相關貼文也在網上引發熱議。

密陽集體性侵事件發生在2004年。當時，一名14歲國中女生遭當地44名男高中生誘騙，不僅慘被集體性侵，對方還威脅她「敢說出去就公布你的不雅影片」，導致這名未成年少女陸續被性侵一年。

性犯罪在當年是告訴乃論，而受害少女的父親卻因為收了13名加害者的錢達成和解，導致當局無法將加害者全都控上法庭，加上犯案者多是未成年人，並沒有辦法重判，因此這起案件最後只有10人被起訴。

事後，人們發現，受害少女的父親其實早在她還小的時候就已經拋家棄子，卻在2005年突然出現，跑去找加害者的家屬威脅「不給錢就提告」，再逼迫受害者以韓幣5000萬元（約新台幣125萬元）和解，拿到的錢也沒有給受害者，讓這名少女身心靈多次受創傷。

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