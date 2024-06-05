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台積電熊本廠起薪高3成　在地企業苦「搶不到人」！錄取10僅5到職

▲▼台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電赴日本熊本設廠，當地企業開始出現與台積電爭搶人才的問題。（圖／記者高兆麟攝）

記者張寧倢／編譯

台積電（TSMC）赴日本熊本設廠，一廠已經開幕，二廠也在建設中，投資總額超過200億美元（約3兆日圓），帶動房地產、服務業、鐵路運輸業等發展，創造出巨大經濟效益。然而，有日媒指出，日本在地企業如今得和提供高薪的台積電爭搶人才，人力恐將嚴重短缺，甚至有企業錄取10人最終僅5人願意來上班。

根據《日刊現代》報導，半導體業龍頭台積電與索尼、豐田等日本企業合作，由子公司JASM營運的熊本一廠已於2月24日正式開幕，熊本二廠也開始興建。報導稱，台積電的進駐預估可為熊本縣在2022年至2031年的10年內帶來約6兆8500億日圓（約新台幣1.4兆元）的經濟效益。

然而，這也導致在地企業人才流失問題日益嚴重，熊本縣內的企業之間如今已面臨招聘人才的激烈競爭，甚至鄰縣鹿兒島縣的人才也開始流向台積電。九州經濟研究所4月23日發布的縣內企業與業界調查顯示，針對「台積電的進駐，鹿兒島縣會有何影響」，有高達76%的受訪者回答「人才流失，人手不足」。

台積電的優渥待遇吸引了在地大量人才，導致其他企業人才短缺。熊本縣工商會議所負責人表示，台積電給予大學畢業新進員工的起薪就有28萬日圓（約新台幣5.8萬元），比在地企業還高出3成，這使得在地企業在人才招募上無法與之競爭，且往後情況恐怕會更加困難。

為了因應人力短缺的問題，當地企業不得不提高薪資以吸引人才。東京商工研究所熊本分部指出，在地企業已增加錄用人數，但即使預計錄取10名新進員工，最終也只剩5人報到。在地企業試圖將平均年薪從400萬日圓提高到600萬日圓（約新台幣124萬元），仍難以吸引到有經驗的人才。

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