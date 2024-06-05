日本YAMAHA性能測試造假醜聞「1款機車暫停出貨」　政府進總部調查

▲日本山葉（YAMAHA）等5家車輛製造商被抓包測試數據缺陷或舞弊，遭到政府調查。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本5大汽車品牌爆出申請量產認證的數據造假醜聞，日本國土交通省繼4日前往豐田汽車（Toyota）總部進行現場調查之後，5日又進入第2家企業山葉發動機（YAMAHA）的總部進行現場調查，旗下一款機車被要求暫停出貨。

豐田、馬自達（Mazda）、本田（Honda）、鈴木（Suzuki）與山葉等5家企業先前已經坦承，在申請汽機車「型式指定」認證時，提交了有缺陷或被操縱過的性能測試數據等不正當的行為。

根據NHK報導，針對相關問題，日本國土交通省4日首先進入豐田汽車總部進行檢查，5日又前往位於靜岡縣磐田市的山葉公司總部進行檢查。

報導指出，山葉被發現的不正當行為包含旗下1款機車在不適當的條件下進行了噪音測試，另外2款機車則是在喇叭測試數據中違規填寫了其他車輛的車架號碼，而其中一款正在生產中的摩托車「YZF-R1」已被要求暫停出貨。

日本國土交通省計畫在近期內對其餘的3家廠商馬自達、本田與鈴木進行現場調查，並針對這次發現各種違規行為進行詳細的事實調查，也可能對公司負責人或高層進行問話，並且考慮發出勒令改正等行政處分。