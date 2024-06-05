泡三溫暖昏倒嚴重燙傷　7旬翁「5根腳趾慘截肢」！

▲日本消費廳提醒，三溫暖容易發生燒燙傷以及跌倒等意外。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本三溫暖風潮在各年齡層中盛行，然而消費者廳5日也提醒民眾，三溫暖的烤箱與蒸氣室雖然能夠紓解疲勞，但是卻也發生多起燒燙傷以及跌倒意外，甚至導致傷者截肢等不可逆傷害。

根據消費者廳統計資料，截至2024年4月底，累計通報78起三溫暖事故，共有82人受傷。而根據數據顯示，2014年至2021年平均每年約有4起事故，但自2022年以來，每年卻增加至約10起。

根據《富士新聞網》報導，在這些事故中，有31人燒燙傷、24人割傷或擦傷以及14人骨折或挫傷。大部分傷者至少需要1至2周的恢復時間，但也有13人需要超過1個月才能痊癒。

一名20多歲女性在三溫暖的蒸氣室中做了10分鐘的瑜伽姿勢，導致臀部燙傷；另一名70多歲男性則是在三溫暖中失去意識，等到工作人員發現後，才緊急將他送醫搶救，但是因為重度燒燙傷，最終右腳的5根腳趾慘遭截肢。

另一名20多歲男性在使用租用的私人三溫暖時，突然站起來，結果背部不小心碰到裸露在外的燈泡，導致燙傷並需要接受治療；此外，還有一名40多歲女性在使用私人桑拿時，因地板的高低落差踩空，右手肘受到撞擊。

一名30多歲女性在海外飯店的三溫暖進行蒸汽浴時，右手背被高溫蒸氣燙傷，需治療1個月；另一名50多歲女性在健身房的三溫暖中突發心臟病，住院3天，而她在此之前從未有過相關病史；還有一名10多歲男性從三溫暖出來後頭暈目眩，跌倒摔斷門牙。

消費者廳強調，使用三溫暖時務必仔細閱讀並遵循相關指示，才能避免意外燙傷和其他危險發生。