限時3天！超商咖啡「買1送1」來了　加碼喝最新嫩仙草奶凍

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」自今起至7日可享買1送1。（圖／OKmart提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

把握買1送1爽喝！就有超商自今（5）日起祭出連續3天咖啡優惠，口感清爽又充滿果香的「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1；另外，該超商近日也聯名元老級甜品店推出「招牌嫩仙草奶凍」，Q彈仙草凍搭配香濃牛奶，口感大過癮，還可享嚐鮮價65元。

OKmart全台850間門市自今起至7日推出飲品優惠，OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」可享買1送1，「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

而今天是世界環保日，OKmart全台850間門市也祭出單日優惠響應，今日只要自備環保杯至門市購買OKCAFE，即享OKCAFE全品項不分大杯、中杯通通都可直接折抵5元。

▲今天只要自備環保杯至OKmart門市購買OKCAFE，即享全品項不分大杯、中杯通通都可現折5元。

另外，OKCAFE近日也聯名元老級甜品「鮮芋仙」，推出「招牌嫩仙草奶凍」，選用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，超Q彈仙草凍搭配香醇濃厚的牛奶，甘甜滑潤、香醇滑口，是記憶中最經典的復刻回憶風味，且即日起至6月7日還可享嚐鮮價65元（原價75元）。



▲OKCAFE聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，即日起至6月7日還可享嚐鮮價65元。



萊爾富則是升級Hi Café特濃咖啡系列配方，「特濃美式」喝得到可可堅果風味交織，濃郁又醇厚，而「特濃拿鐵」散發堅果奶油風味，口感絲滑、綿密香醇；這2款咖啡自即日起至6月25日皆可享「單件特價49元」優惠，趕快把握便宜買來享受了。

▲萊爾富Hi Café特濃咖啡系列配方全面升級，並自即日起至6月25日推出「特濃美式／特濃拿鐵單件49元」優惠。（圖／萊爾富提供）

