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麥當勞「5大夯品買1送1」今天開吃！　人氣牽絲起司排堡同步回歸

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞5大夯品買1送1今天開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們好快樂！人氣速食品牌「麥當勞」即日起祭出限時35天「5大夯品買1送1」優惠，包括大薯、OREO冰炫風等通通有，只要使用歡樂送訂餐並輸入專屬優惠碼即享優惠；期間再加碼吃重磅回歸的「微牽絲起司堡」，夾了整塊酥炸起司排搭配100%牛肉、炸豬排，大口咬下超滿足，把握機會吃。

麥當勞即日起至7月9日連35天祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「蘋果派」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲▼麥當勞微牽絲起司排雙牛／脆豬堡回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞微牽絲起司排堡人氣回歸。

另，超夯「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」也同步回歸開吃，選用整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感及濃濃起司香，即日起至7月9日限時開賣或售完為止，單點皆為124元，經典套餐189元；加碼還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同時開賣，單點104元，經典套餐169元。

▲▼「必勝客X庫洛魔法使」推出聯名必勝魔法套餐 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「必勝客X庫洛魔法使」推出聯名必勝魔法套餐 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

除外，必勝客近日也找來庫洛魔法使聯名推出全新「必勝魔法套餐」，其中，「夢之鑰匙芝心比薩」外圈包裹著滿滿芝心起司，中間搭配日式咖哩馬鈴薯泥及德式香腸，接著蓋上軟Q麻糬皮，最後再以鬆脆馬卡龍點綴，一旁還有馬林糖製成的小翅膀，神還原小櫻手持的魔杖「夢之鑰匙」，細節滿滿。

套餐內還有把庫洛牌的封印之獸可魯貝洛斯「小可」變身成「小可包」的麵包等吃，搭配濃郁和風抹茶紅豆內餡，口感甜而不膩， 比薩盒上也有小櫻、小可身影，更寫下必勝力量「封印解除！」等字，可愛爆表，還送1款「必勝魔法吊飾」，一共有4款式隨機出貨，只送不買，即日起於門市、官網、PK APP正式開賣，售價749元，數量有限、售完為止。

▲▼「必勝客X庫洛魔法使」推出聯名必勝魔法套餐 。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝魔法巴士吸睛度十足。

必勝客更加碼打造「必勝魔法巴士」之旅，6月10日前只要透過PK APP下單必勝魔法套餐即可獲得抽獎資格，1人中獎2人同行，限量抽出48組，預計6月11日於APP發出中獎通知給得獎者，6月15日正式啟程。

「必勝魔法巴士」是由雙層觀光巴士換裝打造而成，外觀不僅有著繽紛必勝魔法套餐彩繪圖案，走進巴士裡頭還能看到小櫻、小狼、知世、桃矢及雪兔等角色的人形立牌，超級欠拍，幸運粉絲肯定要要拍好拍滿。

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