等到了！全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣　加碼2人氣口味回歸

▲全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」自今（5）日起正式販售，加碼2大人氣口味「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

霜淇淋控等到了！全家自今（5）日起開賣全新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，雪酪口感超療癒，每一口都能嚐到酸甜檸檬香氣與微鹹海鹽滋味，且2種人氣霜淇淋口味也同步回歸，可與「海鹽檸檬」搭配一起吃；另外，凡於今（5）日至6月30日於全家購買Fami!ce霜淇淋，即可獲得超Q水豚或企鵝小湯匙。

全家再度與Xpark聯名推出全新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，選用台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，每一口都能嚐到檸檬酸甜香氣與微鹹海鹽滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，最適合炎炎夏日吃，每支售價49元，今日起正式開賣。

▲全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，吃起來是雪酪口感，每口都能嚐到檸檬酸甜香氣與微鹹海鹽滋味。



▲超人氣「巨峰葡萄」與「草莓優格」2款霜淇淋也將在6月5日起同步回歸，可與「海鹽檸檬」配著一起吃。

不僅如此，今年2月熱銷的「巨峰葡萄」、「草莓優格」霜淇淋也將同步於雙口味店舖回歸販售，可以和「海鹽檸檬」口味搭配，售價皆為49元；慶祝霜淇淋新口味上市，全家會員APP「隨買跨店取」也自今日至6月10日推出優惠，Fami!ce霜淇淋可享5支特價188元，等於單支只要38元。

▲凡於6月5日至6月30日於全家購買Fami!ce霜淇淋，即可隨機獲贈1款水豚或企鵝造型湯匙。

這次甜筒杯、甜筒餅乾紙還特別與Xpark超人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」聯名，上方可以看到超可愛的水豚，讓消費者能一邊品嚐霜淇淋一邊被水豚療癒；另外，全家也與Xpark共同推出水豚與企鵝造型湯匙，凡於今日至6月30日期間於店舖購買Fami!ce霜淇淋，即可隨機獲贈1款，數量有限、贈完為止。

▲7-11近日也開賣霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」。（圖／7-11提供）

另外，7-11也在近日開賣霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，單支售價49元，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，融合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，每一口都充滿鹹甜幸福滋味，且現在還可享優惠爽吃！即日起至6月25日，霜淇淋可加入「冰品抽抽樂」活動，任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；即日起至6月11日期間周末五、六、日，只要持iCash 2.0、iCashPay支付，即享第2支半價。