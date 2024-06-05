開闢新戰線！　烏克蘭傳「出兵敘利亞」對抗俄國傭兵

▲ 烏軍傳出派兵赴敘利亞與俄軍作戰。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭據報派出特種部隊前往敘利亞，和敘利亞反抗軍聯手對抗該國總統阿塞德（Bashar Assad）政權和俄國傭兵，開闢俄烏戰爭新戰線。

《商業內幕》指出，烏克蘭《基輔郵報》揭露烏軍派兵敘利亞的消息，還公布一段從烏克蘭情報局內部取得的畫面，拍攝於今年3月，可見特種部隊在敘利亞南部襲擊俄羅斯檢查哨、據點、徒步巡邏隊和軍備車隊。

《基輔郵報》報導，烏軍使用火箭推進榴彈（RPG）和簡易Tarab迫擊砲攻擊，以及看似指揮線或無線電控制的簡易爆炸裝置。

俄羅斯自2015年便參與敘利亞內戰至今，因時任敘利亞總統請求支援打擊反抗軍及伊斯蘭國（Islamic State）而發動軍事干預。據敘利亞人權瞭望台（SOHR）組織統計，截至2018年4月底，俄軍空襲直接導致逾7700名平民喪生，其中1/4是兒童；此外還有4749名反抗軍及4893名ISIS成員死亡。

未具名烏克蘭情報人士透露，烏軍自今年年初就持續支持敘利亞反抗軍，多次襲擊俄國傭兵軍事設施。烏克蘭國防部情報總局對此尚未回應《商業內幕》置評請求。

德國柏林自由大學俄羅斯及東歐政治研究教授利布曼（Aleksander Libman）坦言，由於烏軍在國內戰場面臨嚴重人力短缺，派兵赴敘利亞非常令人驚訝。

不過這並非烏軍特種部隊首次在境外作戰，《基輔郵報》2月曝光一段日期不明的影片便顯示他們在蘇丹審訊被捕的瓦格納傭兵。當時華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）資深研究員蘇漢金（Sergey Sukhankin）向《商業內幕》分析，這可能是西方盟國與烏克蘭之間的某種默契，由烏軍在非洲與俄國傭兵作戰，以換取西方軍援。