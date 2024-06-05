　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

汪文斌卸任大陸外交部發言人　將轉當駐柬埔寨大使

▲▼前中國外交部發言人汪文斌證實卸任　將轉當駐柬埔寨大使。（圖／翻攝自大陸國家國際發展合作署官方微信公眾號）

▲前中國外交部發言人汪文斌證實卸任，將轉當駐柬埔寨大使。（圖／翻攝自大陸國家國際發展合作署官方微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部發言人汪文斌主持完5月24日外交部例行記者會後，特別跟現場記者告別合影，之後就被曝即將卸任。根據大陸國家國際發展合作署微信公眾號4日晚間消息，大陸國家國際發展合作署署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。

汪文斌在上月24日例行記者會上尾聲說道，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」並在散場之後特別與一些記者握手、合影。

之後，港媒《星島日報》報導，汪文斌即將卸任，很有可能再外派擔任大使，或安排至其他重要職位。

大陸國家國際發展合作署4日晚間消息，「2024年6月4日，羅照輝署長會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。楊偉群副署長等人參加」。

羅照輝表示，柬埔寨是大陸周邊重要國家，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標誌性工程和「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。汪文斌回應，將在國合署指導下，加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果。

ET快訊
快訊／黃仁勳背板「剩1檔」漲停！　3家處置股臉綠
台大醫科女神小馮「真實近況曝光」
黃仁勳大放送！　有NVIDIA顯卡「1福利爽領」
國三生遭割頸亡　家屬獲180萬犯保補償金
日本住宿「台人在浴室大號」　慘罰7萬日幣
獨／夏克立不告郎祖筠、竇智孔了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸求職艱難？寧夏煤業聘「井下操作工」　平均13人搶1職位

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」…媽：這是她第一次做

汪文斌卸任大陸外交部發言人　將轉當駐柬埔寨大使

陸理想汽車大砍5600人！1個月後又召回員工：影響產品研發測試

陸BMW加入電動車砍價割喉戰　純電i3打到骨折「只要76萬」

景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死竟「差點毀容」

台商對兩岸未來「充滿焦慮」　陸台企聯：民進黨要負完全責任

山東聊城舉行兩岸媒體行　朱鳳蓮：共同推進兩岸和平發展

見男友家長！妹子「解鎖兄弟丼」看傻了：他弟是我前任

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

大陸求職艱難？寧夏煤業聘「井下操作工」　平均13人搶1職位

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」…媽：這是她第一次做

汪文斌卸任大陸外交部發言人　將轉當駐柬埔寨大使

陸理想汽車大砍5600人！1個月後又召回員工：影響產品研發測試

陸BMW加入電動車砍價割喉戰　純電i3打到骨折「只要76萬」

景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死竟「差點毀容」

台商對兩岸未來「充滿焦慮」　陸台企聯：民進黨要負完全責任

山東聊城舉行兩岸媒體行　朱鳳蓮：共同推進兩岸和平發展

見男友家長！妹子「解鎖兄弟丼」看傻了：他弟是我前任

新型「F126級護衛艦」安放龍骨　2028年交付德軍

大陸求職艱難？寧夏煤業聘「井下操作工」　平均13人搶1職位

陳菊支持廢監院　賴士葆嗆「不如立即辭職」

捐百萬助學金！苗栗市長兌現競選諾言　 現場又有善心人捐58萬

芭蕾女伶華麗轉身　崑大時尚系林思妤累積秀場實戰力舞出人生

擔心孕妻發病過世　人夫上交友軟體激戰按摩妹：為了分散風險

紐乳0關稅襲台！食藥署預告修正草案　「鮮乳品名標示」明年7月生效

欠下鉅額賭債！　水原一平認了：只能用大谷的錢償還

賓士撞麵攤「店面全毀2傷」　肇事者過世...店家求償無門PO網求助

超市購物遇隨機攻擊　媽忙著放東西「3歲兒突遭怪女狂砍」中刀亡

唐吉軻德驚見老鼠爬貨架　衛生局：店家已加強清潔

大陸熱門新聞

景區認了！亞洲第一高瀑布靠水管放水

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死差點毀容

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

見男友家長！妹子進門傻了：他弟是我前任

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

「你要改進防盜！」小偷凌晨行竊還留下字條

台商對兩岸焦慮　台企聯：民進黨要負責

陸博士用「混凝土戒指」求婚 一查擁「超狂背景」和60項專利

歷史上首次　陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣

連丟11次！女子「從高空扔菸蒂」引發火災

山東舉行媒體行　朱鳳蓮：推進兩岸和平發展

陸BMW加入電動車砍價割喉戰 純電i3打到骨折「只要76萬」

吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

更多熱門

相關新聞

中國部署6架「殲-20」至與印度爭議邊界

中國部署6架「殲-20」至與印度爭議邊界

美國地理空間情報公司AllSource Analysis於5月底發布報告，指中國人民解放軍空軍已經第五代戰鬥機「殲-20」部署至中國與印度的爭議邊界。衛星影像分析顯示，有6架看似是殲-20匿蹤戰機停在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base），一旁還有8架殲-10戰機。

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部回應　

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部回應　

帛琉指控中國網攻　陸外交部：希望有關國家作符合利益的決定

帛琉指控中國網攻　陸外交部：希望有關國家作符合利益的決定

偷賣免稅品給陸客！日藥妝店遭追稅3億日圓

偷賣免稅品給陸客！日藥妝店遭追稅3億日圓

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

關鍵字：

外交部汪文斌駐柬埔寨大使卸任中國

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

李妍瑾整夜哭認婚姻只維持4個月　

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面