汪文斌卸任大陸外交部發言人　將轉當駐柬埔寨大使

▲前中國外交部發言人汪文斌證實卸任，將轉當駐柬埔寨大使。（圖／翻攝自大陸國家國際發展合作署官方微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部發言人汪文斌主持完5月24日外交部例行記者會後，特別跟現場記者告別合影，之後就被曝即將卸任。根據大陸國家國際發展合作署微信公眾號4日晚間消息，大陸國家國際發展合作署署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。

汪文斌在上月24日例行記者會上尾聲說道，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」並在散場之後特別與一些記者握手、合影。

之後，港媒《星島日報》報導，汪文斌即將卸任，很有可能再外派擔任大使，或安排至其他重要職位。

大陸國家國際發展合作署4日晚間消息，「2024年6月4日，羅照輝署長會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。楊偉群副署長等人參加」。

羅照輝表示，柬埔寨是大陸周邊重要國家，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標誌性工程和「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。汪文斌回應，將在國合署指導下，加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果。