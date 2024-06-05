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中國部署6架「殲-20」至與印度爭議邊界　日喀則基地衛星影像曝光

▲▼美國地理空間情報分析商AllSource Analysis報告指出，中國殲-20戰機已部署至與印度的爭議邊界。（圖／翻攝自X／@AllSourceA）

▲美國地理空間情報分析商AllSource Analysis報告指出，中國殲-20戰機已部署至與印度的爭議邊界。點圖可放大。（圖／翻攝自X／@AllSourceA）

記者張寧倢／編譯

美國地理空間情報公司AllSource Analysis於5月底發布報告，指中國人民解放軍空軍已經第五代戰鬥機「殲-20」部署至中國與印度的爭議邊界。衛星影像分析顯示，有6架看似是殲-20匿蹤戰機停在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base），一旁還有8架殲-10戰機。

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，AllSource Analysis於5月30日的報告中指出，分析中國日喀則空軍基地的衛星影像發現，機場可能罕見部署了6架殲-20戰鬥機。報導稱，日喀則空軍基地是一個軍民兩用機場，距離與印度的爭議邊界約93英里（約150公里）。

《新聞週刊》於6月2日對地理數據提供商Sentinel Hub的開源衛星影像進行分析，發現這些殲-20戰機仍然部署在機場，但目前尚不清楚是否將永久部署。

印度與中國在長達2100英里（約3380公里）的實際控制線（LAC）上，持續維持軍事高度緊張，中印兩國也持續在山區增強軍力與建設基礎設施。

2020年6月，中印邊界爭端升級為武裝衝突，導致兩國40多年來首見死傷，至少20名印度士兵和4名中國士兵喪命。此後，雙方在東拉達克地區（Eastern Ladakh）的邊境沿線部署了數萬名軍力，導致長達4年的軍事對峙。

印度退役將領、現任新德里維韋卡南達國際基金會（Vivekananda International Foundation）智庫卓越研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）表示，殲-20戰機配備射程超過300公里的飛彈，將對印度錫金-阿魯納查邦（Sikkim-Arunachal Pradesh）地區構成威脅，儘管印度空軍擁有「飆風」戰機與S-400「凱旋」防空系統，但空中威脅的兵推之中殲-20的匿蹤能力也必須考量在內。

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