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日能登地震大火燒光「輪島朝市」　264棟建築今起公費拆除

▲▼日本能登7.6地震，輪島市社區陷火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本能登地震後，輪島朝市陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本1月1日發生能登半島地震，而當時在石川縣輪島市引發大規模火災，導致當地擁有千年歷史的「輪島朝市」被燒個精光，熊熊火勢瞬間吞噬整排民房，同時冒出濃濃黑煙，而周邊建築物也遭受嚴重損毀。當局5日已著手進行燒毀建築物的公費拆除作業。

根據《共同社》報導，法務局在5月30日前，已將輪島朝市中因火災被燒毀的264棟建築登記為「因災害消滅」，同時完成相關手續，因此此後不需建築物所有人同意，作為「災害廢棄物」，當局有權將其拆除，未來將按照申請順序逐步拆除。

拆除團隊5日上午8時40分在輪島市朝市公會成員的陪同下，使用重機進行拆除作業，並清除瓦礫。火災前曾在此經營和菓子店的73歲居民塚本民子表示，「我對這裡（輪島朝市）有很深的感情，一直想留下來。現在終於開始拆除了，我很高興，希望能重新在這裡開店。」

輪島市朝市公會的會長富水長毅則表示，「這5個月以來，輪島朝市的景色一直沒有改變，讓我們感到痛苦。希望在現有條件下，能以新的形式在輪島重建早市。」

根據總務省消防廳的報告書，輪島朝市的火災面積約4萬9千平方公尺。報告中也指出，火災原因可能是地震破壞室內電線引發短路所致，而火星飛濺引燃木造房屋，最終導致火勢擴大。

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