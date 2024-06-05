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赴日本熊本行銷台南農產　黃偉哲會晤熊本縣知事相見歡

▲台南市長黃偉哲出訪日本九州地區，行銷台南農特產及觀光外，為了拓展台南市的城市外交情誼，與今年3月剛當選的熊本縣木村敬知事會面，希望開啟台南與熊本縣的深化城市產業文化交流的契機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出訪日本九州地區，行銷台南農特產及觀光外，為了拓展台南市的城市外交情誼，與今年3月剛當選的熊本縣木村敬知事會面，希望開啟台南與熊本縣的深化城市產業文化交流的契機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲出訪日本九州地區，除了參加在熊本舉辦的台灣展開幕式行銷台南農特產及觀光外，為了拓展台南市的城市外交情誼，此行亦與今年3月剛當選的熊本縣木村敬知事會面，希望藉由城市外交主動出擊，開啟台南與熊本縣的深化城市產業文化交流的契機。

台南與日本熊本縣的淵源很深，2016年台南跟熊本先後在2月、4月經歷強震，雙方都是第一時間就給予對方慰問和關懷，時任台南市長的總統賴清德更親赴熊本賑災；此外，每一年的大台南旅展，熊本縣都會參與設攤推廣，而在今年台南主辦台灣燈會時，熊本縣超人氣的吉祥物熊本熊也快閃會場應援。在科技產業方面，台南跟熊本則都有台積電進駐。

▲台南市長黃偉哲出訪日本九州地區，行銷台南農特產及觀光外，為了拓展台南市的城市外交情誼，與今年3月剛當選的熊本縣木村敬知事會面，希望開啟台南與熊本縣的深化城市產業文化交流的契機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次聽聞黃偉哲市長到訪熊本參加活動，木村敬知事特地在百忙中抽空前來會場與黃市長會面，並見證了台南市與九州通路業者簽署MOU。此外，木村知事也表示，自從台積電進駐熊本之後，替熊本注入新的產業活水，希望未來能持續雙方交流，共同促進台南跟熊本的發展。

黃偉哲市長在與熊本縣木村知事會面時，也不忘積極介紹台南的產業優勢以及推廣農特產、觀光。他認為，透過主動出訪會晤，可以讓台南跟日本城市開展多元化的接觸與交流、建立友好關係，不僅可以收穫真摯的友誼，更對台南的國際宣傳、提升國際能見度大有助益，讓台南在觀光、文化、經貿、農業上的軟實力被國際看見及肯定。

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