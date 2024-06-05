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紅龍果今起可輸日！農業部：日本成最大水果出口國「年銷9億」

▲台灣火龍果即起可輸往日本。（圖／翻攝農業部網站）

▲台灣紅龍果即起可輸往日本。（圖／翻攝農業部網站）

記者楊惠琪／台北報導

我國水果外銷再傳捷報！歷經8年爭取與台日雙方多次協商，日本農林水產省今（5日）正式公告，我國三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入，目前台灣水果已有芒果、葡萄、文旦、香蕉、火龍果等11種水果可輸日。

農業部說明，我國是東方果實蠅及瓜實蠅發生地區，紅龍果鮮果實為寄主，需要進行檢疫處理確認殺滅果實蠅後才可輸日。這次獲准輸日的檢疫條件為，果肉中心達46.5℃蒸熱處理30分鐘，確認殺滅果實蠅後可銷往日本。

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農業部指出，日本在2010年即開放國產白肉紅龍果採蒸熱殺蟲處理輸日，因國內紅肉種及紫紅肉種紅龍果的栽培面積已超越白肉種，且深具市場競爭力，於2016年提送資料向日方爭取同意我國產三角柱屬紅龍果皆可輸日。歷經8年努力及台日多次諮商，並日本於去年8月派遣檢疫官來台進行實地殺蟲試驗認證，確認結果符合殺蟲試驗標準，終於成功促成日方同意開放。

農業部表示，農業部長期輔導豐原、楠西、玉井及小港等4家外銷鮮果實蒸熱處理場，並透過冷鏈計畫進行設備升級及環境改善，以提升檢疫處理效能及維持果品品質。防檢署已於5月邀請日本檢疫官來台辦理夏季鮮果實檢疫處理及輸出檢疫事宜，並完成相關設施認證及測試，隨時可以進行紅龍果輸出檢疫處理。

農業部說，目前包含芒果、葡萄、木瓜、紅龍果、椪柑、白柚、文旦、荔枝、棗、香蕉及鳳梨等11種鮮果實可輸出日本，每年外銷量近1萬8千多公噸。除積極開拓成功的日本市場外，紅龍果目前也已可輸銷加拿大、新加坡、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、帛琉、阿拉伯聯合大公國、巴林及荷蘭等國家地區。

農業部指出，台灣生鮮水果去年外銷數量約3萬4千多公噸、外銷值近6300萬美元（約新臺幣19億），出口高消費市場更大幅成長，外銷值與2016年相比，日本成長198.9%、加拿大成長126.1%、韓國成長28.9%、新加坡成長21.9%。去年出口日本近1萬8千公噸、出口值近3000萬美元（新臺幣9億），比2016年出口量成長超過4倍，成為台灣水果最大外銷市場。

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