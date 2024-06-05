捐百萬助學金！苗栗市長兌現競選諾言　 現場又有善心人捐58萬

▲苗栗市公所「扶弱助學」獎助學金專戶成立記者會，市長余文忠偕母親共捐款百萬助學金。（圖／苗栗市公所提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市長余文忠今（5）日舉辦苗栗市公所「扶弱助學」獎助學金專戶成立記者會，兌現競選承諾，連同母親加碼共捐出100萬，關懷弱勢學童就學；受到他的善行感動拋磚引玉，參與記者會的建商、民代也響應捐款58萬餘元。市公所說，捐款戶名「苗栗市公所其他代收款專戶」，銀行代碼：9020016苗栗市農會，帳號：90201-04-007004-5。

苗栗市前市長邱鎮軍轉換跑道當選立委後，職缺尚有2年多任期，苗栗縣選舉委員會4月13日辦理補選，由國民黨籍縣議員余文忠囊括6成多選票，遞補為第12屆市長。競選期間，余文忠承諾，將捐出競選結餘款、以及1票30元的選舉補助款，共計50萬8千5百元；余市長母親黃瑞蘭以王府大飯店名義，加碼捐獻49萬1千5百元，湊足總數100萬元，成立苗栗市扶弱助學專戶，未來將專款用於支持市內經濟弱勢與績優學童。

▲苗栗市公所「扶弱助學」獎助學金專戶成立記者會，市長余文忠捐款百萬助學金，現場多人掏錢捐款響應。（圖／苗栗市公所提供）

市公所今天上午召開專戶成立記者會，縣長鍾東錦赴議會備詢、指派秘書長陳斌山致意，余文忠偕妻子、母親黃瑞蘭主持，邀請里長、市民代表和數名建商與會。余文忠拿出100元紙鈔版型所製作而成的100萬元手板表示，或許有人可能沒有100萬，但應該會有100元，只要捐助100元，就能幫助苗栗市學童站得更穩、跳得更高，讓愛延伸到在苗栗市每一個角落。余市長拋磚引玉，今日現場來賓響應共捐贈總計新台幣583,100元。

余文忠表示，長期透過王府飯店認養偏鄉地區學校，今年已邁入第14年，但看到縣長鍾東錦每年捐出薪資100萬元，作為學生獎助學金，希望學子不要輸在起跑點的用心，他也深有同感；因此，除了今日先成立100萬元「扶弱助學」專戶之外，往後每年也效法縣長，捐出薪資50萬元，固定投入專戶內。

▲苗栗市公所「扶弱助學」獎助學金專戶成立記者會，市長余文忠捐款百萬助學金。（圖／苗栗市公所提供）

苗栗市公所指出，扶弱助學獎助學金申請初步分為上、下學期，每年3月、10月間，凡設籍苗栗市高中職以下學校，符合經濟弱勢且品行優良、才藝績優、體育績優等其中1項，或具有其他優良事蹟的學生，都可報名申請或由學校推薦，經審核通過後每人每次發放5000元獎助學金。