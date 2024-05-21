　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

▲報稅第一天遇勞動節湧現人潮▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024年的報稅時間為5月1日至5月31日，還沒有申報的人要抓緊時間。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

報稅季即將進入尾聲，尚未申報的人要抓緊時間之外，搞懂列舉扣除額的規定，可以合法的讓自己少繳一些，例如出遊保的旅遊平安險，就能拿來節稅，在《節稅的布局（修訂版）》一書中，就特別說明有4種保險可列舉，提醒民眾不要忘了申報。此外，地震、颱風、水災等災害造成的損失，只要能夠提出正當的受損收據或證明文件，也能用來抵稅。以下精選書摘。

作者：信達聯合會計師事務所所長胡碩勻
書名：《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●精選書摘

即使是小保險也能抵稅

我國《保險法》第13 條規定，將保險主要分為兩大類型：「人身保險」和「財產保險」。人身保險包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險。《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或申報受扶養「直系」親屬的人身保險的保險費，被保險人與要保人應在同一申報戶內，才可列舉扣除，而且每人每年享有2.4 萬的保險扣除額。

但是，即使是直系血親，若子女已經成年並自行報稅，以子女當被保險人、父母為要保人的保單，則無法列舉扣除。解決辦法是將要保人更改為子女，因要保人及被保險人皆為同一人，便可在子女自己的申報戶中列舉扣除。

有人會問，如果是幫兄弟姊妹購買保險，是否能認列保險列舉扣除？答案是不行。前面也提過，因為目前只限定納稅義務人本人、配偶及受扶養直系親屬，才能被視為被保險人的保險，納稅義務人若幫其他親屬購買保險，如兄弟姊妹、姑姨叔侄等，皆不能認列保險費列舉扣除額。

另外，包括人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險的保險費，加總起來也僅可享有2.4 萬的扣除額。其中因出遊、商務出差而購買的旅遊平安險、學生平安保險、自費團體保險、意外險，屬於人身保險範疇，民眾通常容易忽略申報。事實上這些只要檢附證明，皆可計入列舉扣除額。

（按：團體保險因保險費率較低，且可將家人一起投保，常被企業列為員工福利項目之一。只要人數在5 人以上的團體，就能以公司、機構、福委會或者工會、公會、協會等名義跟保險公司洽談團保契約。自費團體保險，是由企業或職工福利委員會作為要保人，保費由員工自付，員工可自行決定是否加保。）

財產保險是以財產或責任當作保險標的之保險類型，因此按照《所得稅法》規定，像汽車險、住宅火險、海上保險、陸空保險等，由於屬於財產保險，非人身保險，故無法列舉扣除額。

至於全民健保的保險費及補充保費，可以全數扣除，不受2.4萬保險列舉扣除額上限限制。

植牙、美白牙齒、坐月子可以列舉扣除嗎？

大街小巷到處都可看到牙醫診所植牙的招牌，植牙似乎已成為民眾生活的一部分，但植牙、假牙、齒列矯正等費用，到底能不能夠列報綜所稅的扣除額？答案是不一定。

因為治療牙病，包含植牙、鑲牙、裝假牙及齒列矯正的醫療費用支出，必須是醫療所需，且檢附收據及醫師診斷書，才能列報扣除。但如果是以美容為目的的植牙支出，並不屬於醫療性質，所以不可列報扣除。

醫藥費的扣除額的定義，是指個人因身體病痛接受治療而支付的醫療費用，關鍵在於是否屬於醫療行為，所以其他像長期照顧費、看護費、坐月子中心、美容行為消費等非醫藥費，也不得扣除。

醫藥和生育費用，以公立醫院、全民健保醫院診所、或經財政部認定者為限（多數國術館的收據無法列報），而且受有保險給付部分不得扣除。

地震、颱風造成的損失，別急著清理，要留收據

臺灣經常發生地震、颱風、水災，但奇怪的是申請災害損失的人卻很少，這可能是臺灣人的風險管理不足，也可能是因為不知道有這項規定、不知該如何申請，還有可能是不懂得保留受災損失的證據，更有可能是民眾純樸厚道，發生損失都自己摸摸鼻子，不好意思麻煩別人。

其實我們政府對於災害損失這塊，還滿有人情味的。根據《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬若遭受不可抗力的災害，如地震、風災、水災、旱災、火災等損失，可以申報列舉扣除，但受有保險賠償或救濟金部分，則不得扣除。

而且必須於災害發生30 天內，準備好損失財物照片及清單、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料、或受損財物修復取得之統一發票或收據等，申請並取得稽徵機關調查核發的證明文件。

納稅人在遭受災害損失時，千萬別因急著清理而破壞災害現場，導致喪失申報災害損失扣除的權益。像之前815 全臺大跳電，雖然是人為疏失，政府仍同意讓民眾申請災害損失！

節稅的布局（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，節錄自《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》一書。

ET快訊
中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年
快訊／中捷現場有「3把刀」！　1菜刀、2水果刀
LIVE／中捷車廂爆砍人3傷！ 驚悚畫面曝光　清純女警傳兼職
快訊／大批警力趕抵現場！　中捷緊急疏散乘客
快訊／台中捷運濺血「3人傷勢曝」！　緊急送醫
快訊／恐怖畫面曝！中捷男發狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止
快訊／台中捷運車廂砍人！　有民眾受傷　
極度危險戒護犯進超商　偷2瓶飲料畫面曝
極度危險戒護犯逃亡！　最新路線曝光
快訊／南韓新兵訓練「手榴彈爆炸」！　菜鳥兵慘遭炸死
老爸也是警察！新竹女警成「火辣紅牌」　曾被讚：形象超清新

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

Garmin 35週年領跑大使陳庭妮和GRC團隊　與大家相約Garmin Run亞洲系列賽臺北站

雲林單身女獨得威力彩2億！　回饋故鄉暖...捐千萬善款助弱勢

文化幣「加碼1200點」挺花蓮！16到22歲都能領　6月8日上路

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！一票觀光客受害　當地人怒：敗好感

午後強降雨襲擊！今晚到明早西半部雨最大　周六陽光露臉

車輪餅「1口味」很少人喜歡？　老饕喊必點：超好吃

林大鈞遭爆「找金主再開旅行社」　觀光署：新業者稱不會合作

綠色和平遞交「3大環保政策建議」　彭啟明：加速推動碳費進程

老師超時工作「只有4縣市給加班費」　教團喊：勞動部勞檢

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

Garmin 35週年領跑大使陳庭妮和GRC團隊　與大家相約Garmin Run亞洲系列賽臺北站

雲林單身女獨得威力彩2億！　回饋故鄉暖...捐千萬善款助弱勢

文化幣「加碼1200點」挺花蓮！16到22歲都能領　6月8日上路

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！一票觀光客受害　當地人怒：敗好感

午後強降雨襲擊！今晚到明早西半部雨最大　周六陽光露臉

車輪餅「1口味」很少人喜歡？　老饕喊必點：超好吃

林大鈞遭爆「找金主再開旅行社」　觀光署：新業者稱不會合作

綠色和平遞交「3大環保政策建議」　彭啟明：加速推動碳費進程

老師超時工作「只有4縣市給加班費」　教團喊：勞動部勞檢

藍委全副武裝備戰！　黃捷貼影片嗆：誰才是國會的「暴力流氓」

台外交替代役男販毒被捕　外交部證實：去年以資訊專長申請

史嘉蕾喬韓森控ChatGPT偷走她聲音！　罕見震怒開轟：連我家人都分不出

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

好香！立院審國會改革　黃珊珊台下「邊吃炸雞、邊看京華城案」

中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年

快訊／中捷爆持刀砍人！現場起獲「3把刀」　1菜刀、2水果刀

220萬還不出！　台南完銷透天案爛尾法拍「嘸人要」

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

籲賴政府掌握兩岸交流善意主動權　張五岳：公權力是推力非阻力

生活熱門新聞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中

外送員接單「點開備註欄」傻眼！網一看好毛

「換臉性愛片」瘋傳　爆乳CEO網紅IG關閉

直擊／立院外500人怒吼　妮妃雅預告晚間現身

更多熱門

相關新聞

雲林家扶獲贈2500顆麻香猴頭菇素粽

雲林家扶獲贈2500顆麻香猴頭菇素粽

端午節即將來臨，雲林家扶北港服務處近日收到一名來自中部低調長期關心雲林縣家扶中心的劉小姐，共捐贈了250盒素食麻香猴頭菇粽，總價值達16萬元；今（20）日將這2500顆富含高蛋白、低脂肪的健康素粽，溫暖傳遞端午節的關懷，讓服務家庭提前享用這份美味。

報稅季省荷包　網購促銷衛生紙最低每抽0.1元

報稅季省荷包　網購促銷衛生紙最低每抽0.1元

陳水扁昔捐3.4億　嘆：賴的起手式，扁的過去式

陳水扁昔捐3.4億　嘆：賴的起手式，扁的過去式

486先生繳稅了！　金額高達「8位數」

486先生繳稅了！　金額高達「8位數」

台金城隍廟合捐800萬「採購化學消防車」

台金城隍廟合捐800萬「採購化學消防車」

關鍵字：

報稅繳稅節稅捐贈捐款綜所稅

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

直擊！綜藝天王胡瓜路邊走到一半

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面