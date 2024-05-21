你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

▲2024年的報稅時間為5月1日至5月31日，還沒有申報的人要抓緊時間。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

報稅季即將進入尾聲，尚未申報的人要抓緊時間之外，搞懂列舉扣除額的規定，可以合法的讓自己少繳一些，例如出遊保的旅遊平安險，就能拿來節稅，在《節稅的布局（修訂版）》一書中，就特別說明有4種保險可列舉，提醒民眾不要忘了申報。此外，地震、颱風、水災等災害造成的損失，只要能夠提出正當的受損收據或證明文件，也能用來抵稅。以下精選書摘。

作者：信達聯合會計師事務所所長胡碩勻

書名：《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》

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●精選書摘

即使是小保險也能抵稅

我國《保險法》第13 條規定，將保險主要分為兩大類型：「人身保險」和「財產保險」。人身保險包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險。《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或申報受扶養「直系」親屬的人身保險的保險費，被保險人與要保人應在同一申報戶內，才可列舉扣除，而且每人每年享有2.4 萬的保險扣除額。

但是，即使是直系血親，若子女已經成年並自行報稅，以子女當被保險人、父母為要保人的保單，則無法列舉扣除。解決辦法是將要保人更改為子女，因要保人及被保險人皆為同一人，便可在子女自己的申報戶中列舉扣除。

有人會問，如果是幫兄弟姊妹購買保險，是否能認列保險列舉扣除？答案是不行。前面也提過，因為目前只限定納稅義務人本人、配偶及受扶養直系親屬，才能被視為被保險人的保險，納稅義務人若幫其他親屬購買保險，如兄弟姊妹、姑姨叔侄等，皆不能認列保險費列舉扣除額。

另外，包括人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險的保險費，加總起來也僅可享有2.4 萬的扣除額。其中因出遊、商務出差而購買的旅遊平安險、學生平安保險、自費團體保險、意外險，屬於人身保險範疇，民眾通常容易忽略申報。事實上這些只要檢附證明，皆可計入列舉扣除額。

（按：團體保險因保險費率較低，且可將家人一起投保，常被企業列為員工福利項目之一。只要人數在5 人以上的團體，就能以公司、機構、福委會或者工會、公會、協會等名義跟保險公司洽談團保契約。自費團體保險，是由企業或職工福利委員會作為要保人，保費由員工自付，員工可自行決定是否加保。）

財產保險是以財產或責任當作保險標的之保險類型，因此按照《所得稅法》規定，像汽車險、住宅火險、海上保險、陸空保險等，由於屬於財產保險，非人身保險，故無法列舉扣除額。

至於全民健保的保險費及補充保費，可以全數扣除，不受2.4萬保險列舉扣除額上限限制。

植牙、美白牙齒、坐月子可以列舉扣除嗎？

大街小巷到處都可看到牙醫診所植牙的招牌，植牙似乎已成為民眾生活的一部分，但植牙、假牙、齒列矯正等費用，到底能不能夠列報綜所稅的扣除額？答案是不一定。

因為治療牙病，包含植牙、鑲牙、裝假牙及齒列矯正的醫療費用支出，必須是醫療所需，且檢附收據及醫師診斷書，才能列報扣除。但如果是以美容為目的的植牙支出，並不屬於醫療性質，所以不可列報扣除。

醫藥費的扣除額的定義，是指個人因身體病痛接受治療而支付的醫療費用，關鍵在於是否屬於醫療行為，所以其他像長期照顧費、看護費、坐月子中心、美容行為消費等非醫藥費，也不得扣除。

醫藥和生育費用，以公立醫院、全民健保醫院診所、或經財政部認定者為限（多數國術館的收據無法列報），而且受有保險給付部分不得扣除。

地震、颱風造成的損失，別急著清理，要留收據

臺灣經常發生地震、颱風、水災，但奇怪的是申請災害損失的人卻很少，這可能是臺灣人的風險管理不足，也可能是因為不知道有這項規定、不知該如何申請，還有可能是不懂得保留受災損失的證據，更有可能是民眾純樸厚道，發生損失都自己摸摸鼻子，不好意思麻煩別人。

其實我們政府對於災害損失這塊，還滿有人情味的。根據《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬若遭受不可抗力的災害，如地震、風災、水災、旱災、火災等損失，可以申報列舉扣除，但受有保險賠償或救濟金部分，則不得扣除。

而且必須於災害發生30 天內，準備好損失財物照片及清單、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料、或受損財物修復取得之統一發票或收據等，申請並取得稽徵機關調查核發的證明文件。

納稅人在遭受災害損失時，千萬別因急著清理而破壞災害現場，導致喪失申報災害損失扣除的權益。像之前815 全臺大跳電，雖然是人為疏失，政府仍同意讓民眾申請災害損失！

★本文經任性出版授權，節錄自《節稅的布局（修訂版）： 搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》一書。