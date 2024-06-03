6度衝火場勇救老翁！林雅各回校上課　 師生辦歡迎會湧入捐款

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市興華中學角力隊選手林雅各，5月29日凌晨英勇6度闖入火場救出受困70歲賴姓老翁，因吸入過多濃煙，住院接受3次高壓氧治療後，今（3）日返校上課，導師和同學一早準備簡單的歡迎會，在黑板寫下「見義勇為、興華之光」，準備一個蛋糕和養樂多，祝福他平安多多、健康多多。另外，校方陸續接獲詢問捐款給林雅各，校方將提供專戶受理。

▲英勇搶救老翁脫困的林雅各今天返校上課，導師和同學準備歡迎會 。（圖／興華中學提供）

林雅各住院3天後，5月31日出院，經過週末的2天假期休養，氣色恢復如常，一早回到學校正常上課，班導師詹喬惠及同學安排歡迎會，贊揚雅各見義勇為、善行為興華之光。興華高中表示，感謝各界對林雅各同學的關心鼓勵與支持，後續將依照醫師囑咐回醫院做高壓氧治療及追蹤觀察。

▲英勇搶救老翁脫困的林雅各今天返校上課，導師和同學準備歡迎會 。（圖／興華中學提供）

校長胡文生說，林雅各英勇行為讓各界感動，因雅各家境清寒，外界得知原本無法參加畢業旅行，最後由家長會長吳育均贊助旅費才盛行，校方已接到許多關心或想捐款的電話，學校在台灣銀行頭份分行設有「苗栗縣立興華高中教育儲蓄專戶」，這是依據「勸募條例」審查通過，任何一筆捐款都有嚴格監督。

▲英勇搶救老翁脫困的林雅各今天返校上課，導師和同學準備歡迎會 。（圖／興華中學提供）

胡文生表示，若大眾想捐助林雅各，請盡量透過台灣銀行帳戶匯款，而且備註欄務必載明「林雅各獎助學金」，若其他金融機構就無法釐清，而留有姓名或地址的捐助者學校都會寄送收據，如果沒有，校方也會保留收支憑證，可隨時接受查核，捐助若有節餘，會轉到雅各未來就讀學校，持續資助雅各的就學費用。