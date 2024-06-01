川普被定罪「川粉怒了」！　競選團隊：一天湧17億台幣捐款

▲ 川普被定罪令支持者捐款更踴躍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普涉嫌為支付婚外情封口費偽造商業紀錄，紐約陪審團5月30日裁定他34項罪名成立，成為史上第一位被定罪的前總統。他對此痛批司法不公，似乎也令川粉群情激憤，據競選團隊說法，他被判有罪後短短一天內就進帳5280萬美元捐款（約新台幣17.1億）。

根據《紐約郵報》，川普競選團隊5月31日聲稱，陪審團宣讀川普在封口費案中有罪的判決後，24小時內已有5280萬美元捐款湧入為川普競選活動募資的網路平台，每小時進帳逾200萬美元，且其中逾1/3人是第一次捐款。

川普競選顧問威爾斯（Susie Wiles）及拉齊維塔（Chris LaCivita）聲明指出，「拜登和他的民主黨盟友已經把我們的司法體系變成一種政治工具，來自全國各地的美國人已經受夠了」，「這只是開始而已，正如川普總統所說，美國人會在11月5日做出真正的決定。」

川普涉嫌於2016年總統大選前，指使私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，換取她不對外曝光川普10年前與她發生關係。

支付封口費的行為本身並不違法，但他被控將這筆款項列為柯恩的法律服務費，當成選舉開支報銷，面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。陪審團5月30日裁定罪名全數成立，法官定於7月11日宣布量刑，但川普預料將提出上訴。