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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨新共主？　藍營前發言人：盧秀燕是「黨主席之爭」最強人選

▲▼國民黨全代會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選，將在明年五月舉行，引起外界熱烈討論。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴4日受訪時，分析台中市長盧秀燕的優勢，第一「市政優秀」，第二「形象良好」，加上處事圓融、能量又強，是目前國民黨最有優勢的人選。他建議，未來黨主席、總統參選人，都要是同一人，才能避免過去爭議，有助團結。

蕭敬嚴於《POP大國民》節目中表示，國民黨主席之爭，可能人選有台中市長盧秀燕、現任主席朱立倫、以及新北市長侯友宜，而這三人中，盧秀燕最有優勢。

蕭敬嚴認為，未來的黨主席，應該跟總統參選人，都是同一人，才可以避免過去幾次，黨主席傳出卡誰、或是傳出幫自己盤算的爭議，只有總統候選人跟黨主席定於一尊，才能有助於黨內團結。

蕭敬嚴分析，在這樣的前提下，明年的黨主席選舉，2028大選，黨內還有誰比盧秀燕，更適合選總統？目前來看沒有。而2026的縣市長選舉，藍營將面臨九個縣市，兩任市長任期已滿，需要交棒的時刻，黨內就更需要一位能夠「帶兵打仗」人選。

蕭敬嚴說，如果這些前提都成立的話，那2025年黨主席選舉，人選答案呼之欲出。他說，盧秀燕市長優勢在哪，第一「台中市政成績優秀」，第二就是「媽媽市長」的形象，是國民黨極需要的，就是中道溫和。盧秀燕的「人和」，做事圓融，廣納賢才，善用人才，熟悉黨內運作，最重要的是，黨主席本身要有「能量」。

蕭敬嚴點出，這能量還要擴及全國，甚至跨過濁水溪以南。目前，放諸國民黨內，誰有能量可以往外擴？看起來只有盧秀燕。如果黨主席、總統參選人能量不夠強，就可能會讓黨內有些人「蠢蠢欲動」，跑去跟民眾黨「眉來眼去」，不但讓民眾黨有「空間」，更影響國民黨氣勢，連帶影響「小雞士氣」。最後，他總結指出，不論盧秀燕最終要不要選黨主席，目前看起來，她若參選，優勢最大。

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