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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳為連任黨魁「忍耐」傅崐萁　朱立倫怒批名嘴造謠：子虛烏有！

▲▼朱立倫 陳永康 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

資深媒體人邱明玉日前爆料，國民黨主席之戰已悄悄開打，並指出黨主席朱立倫近來對國會擴權亂象採「忍耐」態度，全因考慮國民黨團總召傅崐萁握有不少黨員票，希望獲得他支持。朱立倫今（5日）上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時痛批，媒體與名嘴造謠生事，相關傳聞都是無風起浪、子虛烏有，並製造當事人的困擾。

朱立倫說，這就是標準的造謠，自己一直在隱忍一些造謠的媒體與名嘴，因為他知道這些人的目的就是要讓國民黨亂，但相信類似傳聞如果對民進黨來說，也一定會鄭重否認，像過去有所謂「馬王之爭」，現在就是「賴柯之爭」，民進黨是否也要來解釋？朱立倫說，這些傳聞都是沒有意義的事，「我也知道造謠媒體的目的，但這絕非民眾之福。」

朱立倫感嘆，主席任期到明年10月，等到明年此時再來討論都還綽綽有餘，但有些媒體、名嘴造謠，無風起浪，製造當事人的困擾。

朱立倫續指，尤其現在立法院工作辛苦，謠言對立法院長韓國瑜造成很大的困擾，而且不論是國民黨新北市長侯友宜或台中市長盧秀燕，大家都在拚市政，媒體與名嘴製造謠言與困擾，就是想要造成國民黨內部的紛爭對立，但相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事。最後，朱立倫呼籲黨內團結努力，現階段就是把市政工作做好並通過民生法案。

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