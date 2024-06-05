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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳菊「全力支持立院修憲廢監院」　強調三權分立理想從未改變

▲▼陳建仁與陳菊出席「519 白色恐怖記憶日」宣示大會。（圖／行政院提供）

▲監察院長陳菊。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍白總召傅崐萁、黃國昌提案廢除考監，民進黨也有30名綠委提案廢除，但國民黨中央卻又稱堅持五權分立；民眾黨主席柯文哲則認為可採取漸進式透過不提名新委員、預算凍結等方式廢考監。監察院長陳菊今（5日）受訪時表示，對於三權分立的理想從未改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序監察院，全力支持、尊重。

民眾黨將廢除考試院、監察院當成2024總統大選政見，國會改革法案三讀後，傅崐萁、黃國昌再喊出廢監察院，並預告將提修憲案，而民進黨也有30名立委提出連署「廢除考監」修憲案，民眾黨主席柯文哲2日表示，民眾黨支持三權分立，只要符合其目標，都會去支持。但國民黨中央卻出現意見不同調，表示堅持五權分立，「不會奉陪」。

對於廢除監察院提案，陳菊今受訪時直言，對於三權分立的理想從未改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序監察院，全力支持、尊重。至於藍委提出可不動憲法、先凍結、砍經費？陳菊回應，這樣違反大法官632條解釋，除非他們視憲法於無物、不尊重程序。

陳菊指出，監察院現在是按照憲政程序，賦予監察院應有職權、行使職權，若要廢除監察院，只要透過修憲程序，完全尊重且支持。至於民進黨團總召柯建銘稱民生法案優先？陳菊表示，自己不了解立法院運作，立場已經說明得很清楚。

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