藍委傾向花東3案拆開處理　黃國昌認同：應個別細緻討論

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團總召傅崐萁提「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，希望7月16日前一定通過，但國民黨內出現雜音，藍委賴士葆4日稱傾向3案拆開處理。民眾黨團總召黃國昌5日表示，本來就應該個別細緻予以討論，從沒把3個特別條例綁在一起。

針對花東3案爭議持續延燒，賴士葆透露國民黨內傾向3案拆開處理，而民眾黨態度如何？黃國昌5日於立院受訪時回應，對於國民黨團內部的民主機制，當然都是尊重，而民眾黨團也有自己的立場，「對我們來說，這3部法律本來就應該個別細緻的予以討論，從來沒把3部法律綁在一起。」

黃國昌提及，對於這3個特別條例的黨團立場，自己4日受訪時已說明相當清楚，針對花東快速道路部分，民眾黨反對用特別預算方式編入一般工務預算，而且要嚴守財政紀律，不能用舉債方式處理，也不能設立基金，這是民眾黨的基本立場。

黃國昌指出，至於另外2個條例，立法院長韓國瑜主持協商時，民眾黨團也已經說明清楚，願意尊重新的交通部長，待新的交通部針對2條例發表看法、評估後，再做細緻討論。

「因為前朝政府⋯事實上也不是前朝，而是民進黨政府。」黃國昌也回憶道，過去交通部長王國材提出有關環島高鐵計畫時，當時前行政院長蘇貞昌是大力讚揚、大力支持，而現在新內閣是否抱持同樣看法，或是有改變，他都樂意也期待與新任交通部長交換意見。