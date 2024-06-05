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大陸 大陸焦點 特派現場

陸劇組醫院拍戲　竟叫ICU外家屬「哭小聲一點」

▲▼陸劇組醫院拍戲　竟叫ICU外家屬「哭小聲一點」。（圖／翻攝微博）

▲劇組在醫院內拍戲，叫一旁家屬「哭小聲一點」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一間醫院傳出有劇組為了拍攝短片，竟要求一旁在ICU門口難過哭泣的家屬們「哭小聲一點」，不要影響到他們拍攝。事件在中國大陸引起大量關注，許多網友都非常憤怒，要求劇組、醫院出面道歉。

根據《讀特新聞》報導，爆料的家屬余先生表示，事情發生在鄭州新鄭市華信民生醫院，當時他的母親正在ICU內搶救，姊姊在一旁哭泣，劇組則在附近拍攝，「一開始相安無事，沒想到，一名劇組工作人員突然過來，要求我們『哭小聲一點』。」

余先生當下感到非常不舒服，「我們哭都不讓哭？我們影響到你們了嗎？」雙方爭執了幾句之後，有人將該名工作人員拉走，而由於母親還在ICU，余先生一家也無心追究。

不料，劇組拍攝結束之後，一名自稱是「醫院負責人」的人來找余先生一家，告訴他們，因為影響到拍攝，劇組可能要起訴醫院。更離譜的是，余先生查詢以後發現，正在拍攝短劇的公司是河南「青木影視」，而這名所謂的「醫院負責人」，根本就是劇組的工作人員。

▼劇組為河南的「青木影視」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸劇組醫院拍戲　竟叫ICU外家屬「哭小聲一點」。（圖／翻攝微博）

余先生將遭遇發到網路上以後，很快引起巨大關注，許多網友都相當憤怒，「為什麼他們能在醫院內拍攝？」「佔用醫院的地方還要求患者家屬小聲點？」「醫院是治病的地方，不是讓你拍攝的地方！」

更扯的是，劇組還聯絡上了余先生，要求他刪除網路上的發文及影片，「我們沈浸在母親過世的悲傷之中，他們卻還一直傳訊息，要我下架！」

眼見事件越演越烈，劇組才終於有人找上他私下道歉，余先生說，他希望對方既然是拍片的，就應該用影片公開道歉，不是只有私下的道歉，「希望華信民生醫院與青木影視能夠共同公開道歉，也希望醫院對事發時為何無人維護現場秩序的情況作出解釋，為何自事件發生以來，醫院方面始終沒有人聯繫我？」

關於醫院是否允許拍攝影視劇的問題，深圳某醫院工作人員表示，外部團隊若有意在醫院進行拍攝活動，首先需獲得醫院的明確許可。在獲得同意後，還需確保物業部門以及醫院的相關人員能夠在拍攝現場維持正常的就醫秩序，以確保拍攝活動不會對其他患者和醫院工作造成任何干擾。

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