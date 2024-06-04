孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

▲陳志金特地拿餅乾、飲料給孕婦的年幼小孩吃。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

救了一整個家庭！ICU醫師陳志金分享「加護病房的溫暖」，特地拿餅乾、飲料給孕婦的年幼小孩吃，「弟弟一開始很害羞不敢拿，真的很乖巧。」暖舉讓網友大讚，「超級感動」、「感謝醫護的努力」。

陳志金日前在臉書提到，面對產後大出血，醫療團隊的壓力真的很大，除了產婦年輕，還有年幼的小孩，要救的不只是一個病人，而是一整個家庭，還要盡可能保住子宮，還好經過急診、婦產科、放射科的努力，做了栓塞、輸了12袋血，總算穩定下來。

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陳志金說，他去向門外的先生說明，並分享當下雙方的對話：

陳志金：你午餐吃過了嗎？



先生：還沒。



陳志金：那孩子呢？（看著嬰兒車上，大約2-3歲的弟弟）



先生：....



陳志金：醫生阿伯去拿餅乾給你吃！

陳志金表示，他回到加護病房的用餐間，找尋米菓和飲料，結果都沒有，護理長看見了，也和他一起找，「不如我們去隔壁借」！隔壁是兒科加護病房，應該有適合小孩吃的東西。

陳志金指出，「知道我們的來意後，兒科ICU的護理長、主治醫師、護理師非常熱心，翻出了許多餅乾和飲料，我們挑了適合弟弟的，弟弟一開始很害羞不敢拿，真的很乖巧。」

陳志金說，「請放心！明天媽媽就會回到你身邊。請放心！可以吃，媽媽不會罵你。要不然，醫生阿伯陪你吃～ICU， I See You，看見加護病房的溫暖。」

對此，許多網友感動留言，「醫護人員真的很有愛」、「溫暖的團隊」、「ICU，I See You令人好感動。」