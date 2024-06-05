邱泰源首赴立院備詢！醫院關床潮受關注　他4度喊「會去瞭解」

記者洪巧藍／台北報導

受到護理人力不足影響，近期醫院掀起「關床潮」，其中部分區域醫院狀況也越來越嚴重。新任衛福部長邱泰源今（5）日首赴立院進行WHA專案報告並備詢，被問及關床問題，他回應時4度強調「會去瞭解狀況」！邱泰源表示，關床原因可能有很多，衛福部一定會落實去瞭解，解決每個地區、層級的不同問題。

▲衛福部長邱泰源首度去立院衛環委員會備詢，會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）



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邱泰源出席立法院社福衛環委員會，就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。然而近期醫院關床潮問題嚴重，恐怕影響民眾就醫權益，被問及相關問題，邱泰源回應表示「我們一定確實去瞭解各層級、各地區的關床狀況，來瞭解原因，因為關床原因可能有很多，會去瞭解，一定很落實去瞭解，解決每個地區、層級的不同問題」。

關床問題源自於護理人力不足，邱泰源強調，護理人員補充，衛福部有3大方向、12項策略一個一個實行，將會和護理師公會的領導階層好好坐下來來討論更積極、更有效的方法。

根據衛福部統計，歷年每月護理人員執業趨勢，每年1月到4月為低點，9到11月為高點。今年5月與去年5月同期相比，醫院護理人員增加809人，總病床數增加1,879床。

照護司司長蔡淑鳳日前說明，依據112年醫院護理服務量調查結果，護病比越高，離職率越高，而新的三班護病比標準今年3月1日起正式實施，推動原則以「奬勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」三原則，同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵，衛福部「護助e起來」網「護理人力」專區會持續監測與定期公告護理人力現況，作為人力預警整備參考。