大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

▲台南市政府為推動智慧交通，將大台南公車導入多項智慧科技設施，盼為市民提供更加便利舒適的候車環境，同時打造科技與美學兼具的人文智慧城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為推動智慧交通，將大台南公車導入多項智慧科技設施，盼為市民提供更加便利舒適的候車環境，同時打造科技與美學兼具的人文智慧城市，台南市交通局3日於市政會議專案報告智慧公車候車設施推動成果。

台南市長黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，公車運輸老舊的設施需要不斷更新擴增，因應當代社會發展，不論是減少公車站紙本告示、增加太陽能照明模組、建置智慧等車系統等，都將使台南市的公車運輸服務更加完善且符合時代潮流。

交通局指出，黃偉哲市長相當重視公共運輸服務，特別指示交通局團隊設法克服因為路窄，導致候車亭無法設置傳統智慧站牌的問題。此外，也要針對顯示設備不足、量體厚重、需電力供應且耗能等相關問題，積極推動相關改進措施。

交通局說明，台南市的智慧候車亭目前有727座，其中有42座為簡約造型、融入地景並結合地方特色的新式候車亭；智慧站牌方面，目前有331座，其中有85座為用地精省、資訊優化及結合都市紋理設置的新式站牌。值得一提的是，台南市目前裝設了太陽能電子紙智慧站牌131座，這種站牌的特色為潔能智慧、施工期短並能整合旅客資訊。

至於針對現有的傳統站牌，交通局則加裝了太陽能照明模組，不僅施工期短，更能有效提升夜間候車安全。現已裝設了2230座，包括溪北1232座、溪南998座，未來將再裝設1170座。

未來交通局將針對公車候車設施持續優化通訊顯示技術，期盼在提供實用資訊的同時，也降低設備成本單價，並結合行人空間，融合都市美學設計。