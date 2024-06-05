OL喝斷片全裸醒來　「老闆躺旁邊」崩潰！隔壁房客錄下性侵鐵證

▲女員工慘遭老闆性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

女員工跟老闆一起出差談業務，酒過三巡，醉倒後再次醒來，卻發現自己在總經理的房間內，全身赤裸且房間凌亂……。這看似是一起性侵案的現場，然而女員工醉酒意識不清、記憶模糊，老闆則大喊冤枉，聲稱自己只是好心照顧女下屬。最後，是隔壁房客給出了關鍵證據，證實女員工確實慘遭性侵。

據《方圓雜志》報導，2023年9月22日，因有重要業務要洽談，一家新銳公司的銷售總監袁琳梅（化名）同公司的總經理莊向凱一起出差，並分兩間房入住酒店，這兩間房互相挨著。

當晚9點左右，袁琳梅和莊向凱約了客戶一起吃飯。吃了約1個小時，酒量不佳的袁琳梅便醉倒趴在桌子上睡著了，但這場應酬仍在繼續。

晚上11點左右，飯局結束。莊向凱送客戶出門離開，接著返回飯店包廂，將失去意識的袁琳梅橫抱出飯店，打車回了酒店。

袁琳梅出差經常住這家酒店，酒店前台工作人員小李對她也熟悉。當小李看到不省人事的袁琳梅時，還問莊向凱需不需要讓保全幫忙一起攙她上樓。莊向凱拒絕了，堅持以公主抱的姿勢把袁琳梅抱進電梯。

但小李還是不太放心，她通知了樓上保全接應一下袁琳梅和莊向凱，並時刻留意樓上的監視器畫面，看看是否需要幫助。當小李在監視器畫面中看到莊向凱把袁琳梅抱回他自己的房間時，她還讓保全去敲房間門，想著讓保全幫著把袁琳梅送回她自己的房間。

然而，保全敲了幾次門後莊向凱均無回應。小李又在前台撥打莊向凱房內電話，表達了同樣的意思，但莊向凱表示「不用」並掛了電話。小李覺得醉酒了有個人照顧也安全點，於是沒有再堅持，只交代保全巡邏時多留意這個房間。

直到次日凌晨4點多，袁琳梅才醒了過來。她發現自己竟然是在總經理的房間，且全身赤裸，莊向凱就睡在她的隔壁床，而她自己的衣服則散落在房間各處。

在袁琳梅模糊的記憶中，莊向凱好像有拉扯過她的衣服，壓著她，似乎侵犯了她。那天，袁琳梅還來著月經，身上沒有明顯的痕跡，所以她也不是很確定自己究竟有沒有被侵犯。

袁琳梅腦子很混亂，只想著穿上衣服趕緊離開。回到自己房間後，袁琳梅又昏睡了過去。白天醒來後，她來到莊向凱房間詢問前一晚發生了什麼，莊向凱表示說，因為她喝多了，發現她的房門打不開才把她送回自己房間，之後只是為了照顧她才脫掉她的衣服。

由於自己內心也不確定侵犯行為是否發生，袁琳梅並沒有第一時間報警。在後續一周的時間內，她仍留在出差城市繼續對接工作，但她沒辦法把那一晚當作無事發生而遺忘。

2023年9月27日，袁琳梅跟丈夫通了個電話，表示自己「有點難受」、「憋屈」、「有點羞愧」。袁琳梅事後說，疑似被性侵這件事情她說不出口，怕對家庭造成影響，也怕丟了這份高薪的工作，當時正是公司臨近上市的關鍵時刻，公司承諾會發放原始股，如果公司高層出事，那上市肯定會受到影響。

10月3日，袁琳梅心裡還是邁不過這個坎，她又來到事情發生的那家酒店，請求調取監視器畫面。在監視器畫面中，她發現了實際情況與莊向凱所說不相符的地方，莊向凱說是刷不開她的房門才將她送到自己房間，而影片顯示，莊向凱是直接將無意識的袁琳梅抱到他房間，並沒有刷卡失敗這一過程。

10月6日，袁琳梅找到莊向凱對質，並錄了音。這次對質，莊向凱只承認當晚他確實把袁琳梅抱回了自己房間，並為了處理她腿上的嘔吐物而脫了她的褲子。

但當袁琳梅質問為何自己醒來時一絲不掛、為何不讓自己回自己房間時，莊向凱卻說，「根本沒有發生過這種事，你不要污蔑我的人格，這會對公司產生不利後果。」

之後，公司的幾個合夥人和直屬長官都輪番找她談話，再加上莊向凱強硬的態度，讓袁琳梅決定報案。10月10日，事發半個多月後，袁琳梅到派出所報了案。2023年11月7日，公安機關以犯罪嫌疑人莊向凱涉嫌強姦罪移送檢察院審查批捕。

莊向凱到案後，在初次供述中表示，當晚送走客戶後，他返回餐廳時發現袁琳梅褲腿上有嘔吐物，但急著走就沒擦掉。他是等到回到酒店了，為了處理嘔吐物的痕跡，才幫她把褲子脫掉，但沒有脫上衣和內褲。對於「強姦」袁琳梅的所有指控，莊向凱均否認。

由於袁琳梅對當晚是否發生了性侵並不確定，且報案時間較晚，一些人體DNA證據已完全滅失，證實案發當晚房間內相關事實的證據已破壞殆盡。單單靠袁琳梅不太清晰的記憶，來指控莊向凱犯罪，這顯然是不夠的。

之後，辦案檢察官重新排查酒店監視器畫面時，發現莊向凱抱著袁琳梅進屋後約半個小時，也就是2023年9月23日凌晨1時30分，住在隔壁房間的客人突然開了門，走到涉案房間門口停留了幾分鐘，並且有掏出手機的動作。

聯絡到這名顧客小高後，小高回憶，「當晚遇到了很奇怪的事情，我還走出房間去看了，所以即便過了一個半月，也記得比較清楚。」

原來，在事發的9月23日凌晨1點30分，習慣熬夜的小高本來正躺著玩手機，卻隱約聽到隔壁房間有動靜，有床挪動和撞牆的聲音，還有微弱的女性反抗聲……。

出於好奇，小高走出房門，循著聲音來到莊向凱的房間門口，還特地看了眼房間號。酒店的隔音效果比較差，小高站在房門口去聽，聽到的聲音更清楚了，他便用手機錄了下來。

小高大概錄了2分鐘，錄音裡能清晰聽到莊向凱說話的聲音，但錄下來的女聲卻明顯不是在和他「對話」，而是無意識的呻吟。

有了這樣一份直接的客觀性證據，2023年11月10日，檢察院依法批准逮捕了莊向凱。2023年12月18日，此案移送至檢察院審查起訴。

經審查，檢察機關認為，犯罪嫌疑人莊向凱採用暴力、脅迫等手段，違背被害人的意志，強行與其發生性關係，應當以強姦罪追究其刑事責任。2024年1月17日，檢察院以莊向凱涉嫌強姦罪向法院提起公訴。2月26日，此案開庭審理。

2024年4月2日，法院對此案作出判決，以強姦罪判處莊向凱有期徒刑4年。