麻吉推倒女友性侵！男友「不想看朋友被關」阻報警　淫狼下場曝

▲南投男子出門幫朋友跑腿，回家發現女友遭到朋友性侵，卻懇求女友不要報警。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／南投報導

南投柯姓男子到好友阿明(化名)租屋處拜訪，和阿明、阿明的女友小美(化名)一同喝酒，卻當著好友的面對小美上下其手，還出錢叫阿明出門跑腿，趁機性侵小美。事後阿明得知女友被性侵，卻要小美可憐柯男，求她收下2萬元和解，不要報警，不過小美仍哭著打113向社工求助，全案才曝光。南投地院審理，依柯男犯強制性交罪，處4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，柯男於去年5月3日下午到好友阿明住處，和阿明、阿明的女友小美3人一起在雅房喝酒，過程柯男對小美毛手毛腳，被小美推開，柯男竟藉故出錢要阿明出門買檳榔，接著將小美推倒在房間床上，不顧小美反抗推拒喊「不行」，強行壓制性侵她得逞。

全案審理時，柯男辯稱當時喝醉了，誤把小美當成阿明，才開玩笑把小美的外褲脫掉，脫掉才發現認錯人了，他有道歉，但他沒有性侵小美。

小美證稱，她和柯男只見過4次面，知道他是男友的朋友。當天3人一起喝酒時，阿明坐她旁邊，有誇她很漂亮之類的話，一直要摸她胸部、想脫她褲子，她推開拒絕後，柯男卻趁男友出門買檳榔時性侵她，後來她趁機跑去隔壁敲門求救，柯男追出來阻止，她才逃回房間並將柯男鎖在門外，柯男就逃跑了。

小美指出，男友過了約1個小時才回來，得知此事後叫她不要把事情鬧大，要她可憐他朋友，不要告他朋友，他不想看到他朋友被關，所以她就沒去驗傷，但還是有打電話到113報警，隔天柯男過來向她下跪道歉，並透過男友要給她2萬元當賠償，男友一直要她收下，但她沒有收。

阿明說，他從15歲就認識柯男，和小美則是在2019年10月認識，隔幾天兩人就同居。當天柯男來找他，他想說很久沒見面了，就邀請他上來喝酒，過程柯男就有碰觸小美身體，後來柯男說要請小美吃檳榔，他就出門買，買完又去找媽媽聊天，回到住處時柯男已經離開了，只看到小美邊講電話邊哭。他希望小美和柯男能和解，柯男也是有悔意，柯男在案發時精神非常不好，也是他邀柯男喝酒才會發生這件事，他也有責任。

法官檢視相關證據認為，小美在案發當天6點到近晚上10點間，有多達5次的113報案紀錄，她在電話中所述與後來證詞一致，且有哭泣、情緒不穩的狀況，雖無法證明柯男知道小美有輕度身心障礙，但判定他性侵犯行屬實，案發後雖賠償了2萬元，卻沒有取得小美的原諒，依犯強制性交罪，處4年2月徒刑。可上訴。