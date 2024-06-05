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大陸 大陸焦點 特派現場

陸理想汽車大砍5600人！1個月後又召回員工：影響產品研發測試

▲▼理想汽車CEO李想。（圖／CFP）

▲理想汽車CEO李想。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸電動車製造商理想汽車於五一假期後展開裁員行動，受影響員工比例超過18%，以該公司去年近3.16萬名員工計，即逾5600人被裁走。不過，僅過去一個月，理想汽車近日被曝又召回部分關鍵職位的被裁員員工。

據《界面新聞》報導，有理想汽車研發人員表示，目前測試端已經有被裁員員工接到通知召回。先前協商的賠償金尚未發放，後續這部分補償將不會提供給被召回人員。涉及員工的合約將直接延續，目前還不清楚召回規模和各部門比例。截至發稿，理想汽車官方暫未置評。

多位理想汽車內部人士表示，在MEGA失利和純電產品節奏放緩後聽說過改款傳聞，但現在還未得出具體方案。在此背景下，研發和測試等涉及產品進化方向的關鍵部門成為主力。

根據科技媒體《雷鋒網》近日報導，遭遇裁員的理想汽車智慧駕駛部門員工曾表示，本輪人員調整對內部研發測試部門影響極大，開發幾乎陷入停滯，測試僅靠少量低成本外部團隊協助。

五一假期過後，理想汽車試圖透過直接裁員的方式降本增效，據悉整體優化比例超過18%，預計涉及員工人數超過5,600人，補償標準為「N + 1」。其中，銷售服務營運部門優化超過400人，招募部門從原來的200多人縮減至40至50人，智駕團隊會縮減到1,000人以內。

由於裁員人數過多，有媒體報告理想汽車已經預料到員工可能做出強烈反應，隨後加強了總部門前的安保措施。即便駕駛已經預先登記過的汽車進入理想總部，也需要再次驗證人員的在職身分。

裁員措施與理想汽車激進的擴張目標有關。理想汽車今年最初制定了80萬輛的銷售目標，並計劃在MEGA上市後繼續發布三款M系列純電產品。為配合銷售目標與上新節奏，理想大力向外招募人才。去年理想汽車整體納新人數超過1.6萬，先前規模上較去年同期成長60%。

但首款高階純電車型MEGA在輿論和銷售上的雙雙失利，令發展勢頭急轉直下，公司進而選擇裁員節流。理想汽車CFO李鐵在一季電話會議中表示，第二季將成為該公司今年經歷的最艱難時刻。

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