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TikTok被爆全球大裁員　距拜登簽署「封殺法案」不到1個月

▲▼ 社群平台TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok可能再度面臨被美國封殺的命運。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國媒體爆料，TikTok計畫22日開始，在全球行銷與營運部門進行「很大一部分比例」的裁員。不到1個月前，美國總統拜登才簽署法案，要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）於270天內出售在美資產，否則該app將面臨在全美遭到封殺的命運。

美媒The Information、TheWrap報導，TikTok員工匿名透露，這次裁員主要影響的是內容與行銷團隊，預計22日深夜至23日上午發出通知。此外，也將解散負責使用者支援與溝通的全球使用者營運團隊。

報導指出，TikTok通常會分階段採取成本削減措施，因此這次裁員的規模相當不尋常。剩餘員工將被重新調派至其他團隊，例如安全信任部門、內容行銷與產品部門等。

拜登4月簽署法案，要求把TikTok賣給美國公司，否則將被禁止在美國上架。隨後，字節跳動反過來起訴美國聯邦政府，宣稱這項禁令違反美國憲法多項條款，包括侵犯第一修正案保障的言論自由。

TikTok表示，該公司2023年在美國有7000名員工與1.5億使用者。《金融時報》則於3月報導，TikTok在2023年的200億美元收益之中，高達80%都來自美國。字節跳動曾表示沒有計畫出售TikTok或其演算法，但The Information指出，該公司正在考慮不包括演算法的出售方案。

TikTok拒絕回應媒體的置評要求。

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