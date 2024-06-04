年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

▲月薪7萬的原PO突然被裁員。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

中年面臨失業，許多人擔心新工作薪水少！一名人夫透露，上周無預警失業，由於有房貸與孩子要養，暫時靠老婆撐起家計，原本月薪7萬的他，不想找基層工作，因此工作找得有些茫然，想求問大家看法。文章曝光後，一名曾年薪百萬的42歲網友也被裁員，但憑藉 一技之長，短時間又找到年薪90萬的新工作。

一名38歲男網友在Dcard表示，他在中型企業擔任中階主管，月入約7萬元，上周忽然被人資告知裁員，「其實我和同事都知道公司會倒，只是沒想到那麼快！」由於他身上有房貸要扛，還有孩子要養，一夕間失業，讓他對未來感到惶恐。

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「現在頭痛的是我如何再就業！」原PO坦言，下一份薪水很難達到7萬的水平，加上身為主管職，他放不下身段從基層做起。

目前原PO待業中，是靠月薪5萬的老婆暫時養家，同時欣慰著還有後盾支持，但與上述說法又頗些矛盾，「面子這些已不是重點，重點是我想趕快重新就業...一直在人力銀行上找，只能說很心累！」

底下網友建議，「跑外送先頂著，慢慢找」、「可以朝長照養老方面去找，很缺人絕對不會失業，剛開始會辛苦，但是久了憑你的能力當主管應該不會是問題，加油不要灰心」、「去考社區大樓總幹事，上4天課馬上考試，60分過關，就可馬上上班了」、「邊外送邊準備國營考試，一開始也有快70的年薪在慢慢考上去」、「我40歲，之前也都是年薪120萬，有2個小孩也有房貸，公司覺得我賺太多資遣我，我現在也是自己做生意當老闆」、「面子不是問題，又不想從基層做起？什麼邏輯」。

一名過來人超勵志分享，跌到谷底反彈的經歷，「我是2022年公司關閉，42歲有兩個小孩，當時我年薪大概一百萬，老婆月薪六萬。公司倒閉後，一開始找了一份三萬元工作邊做邊找，四個月後換到目前的公司現在年薪約90萬，只要有能力慢慢找適合的公司很重要！」

不少網友好奇反問「假如是真的？是蠻厲害的」、「你好強！是從事哪個領域的行業啊？」該網友透露，化工相關行業，「如果有特殊技能而剛好公司也缺人薪資比較好談，面試時直接被問機台結構及原理，知道的人才回答的出來，所以本來職缺寫3萬以上，我談到4萬5，試用期3個月後再調薪5000元」，且每個月有績效獎金，還有年中及年終獎金。