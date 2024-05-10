龍捲風橫掃「工廠15秒被夷平」　行車紀錄器畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國內布拉斯加州4月26日遭遇龍捲風襲擊，當天共發布48次龍捲風警報，創下單日最高紀錄。林肯地區就有一間工廠在15秒內就被龍捲風夷為平地，恐怖畫面也在網路上瘋傳。

根據當地媒體報導，內布拉斯加州林肯地區（Lincoln）4月26日遭EF-3級（嚴重損害程度）的龍捲風侵襲，每小時風速達219至266公里，當地加納工業公司（Garner Industries）的一座工廠直接遭龍捲風夷平。

▲▼龍捲風橫掃「工廠15秒被夷平」畫面曝。（圖／翻攝自YouTube／AccuWeather ）



從曝光的行車紀錄器畫面可以看到，在龍捲風來襲瞬間，工廠的屋頂、牆壁，甚至是周圍的車輛全被狂風捲起。美國國家氣象局（NWS）指出，「工廠的屋頂和三面牆完全崩塌，員工的車輛受到不同程度的損壞，最嚴重的直接被扔出75至100碼（約68至91公尺）。」

當時工廠內有70名員工，所幸僅受到輕傷。不過，占地11.5萬平方英尺（約3231坪）的工廠幾乎全毀，裡面含有大量自動化機器、工具和庫存，讓加納工業執行長麥克萊恩（Scott McLain）不得不在6日宣布裁員62人。

目前其餘員工被調往林肯地區的另一間工廠，但公司尚未宣布是否會原址重建。