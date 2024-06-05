中東瀕戰緊張！「互轟國土」2個月後　伊朗控以色列炸死軍事顧問

▲4月份，以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列在3日對黎巴嫩阿勒坡（Aleppo）發動空襲；伊朗官媒指出，以軍在該廠空襲中炸死了一名伊朗軍事顧問。2個月前，以色列與伊朗才發生史無前例「互轟對方國土」，導致瀕臨戰爭的緊張局面，現在隨著伊朗軍事顧問的身亡，外界擔心兩國可能再次瀕臨交戰。

伊朗半官媒《塔斯尼姆社》（Tasnim）指出，伊朗駐在敘利亞的革命衛隊顧問阿比亞爾（Saeed Abiyar）在以軍空襲中死亡。

敘利亞官媒表示，空襲事件發生在當地時間3日0時20分，以色列發起一場飛彈空襲，針對阿勒坡附近多點進行攻擊，不過報導中並未提及死傷人數。CNN請求以色列國防軍（IDF）回應，但IDF的作風通常不會回應這類空襲。

阿比亞爾是自4月以來，首位通報遭到以色列殺害的伊朗革命衛隊成員。以色列先前轟炸在大馬士革的伊朗大使館，造成數名指揮官，包括負責對敘利亞、黎巴嫩關係的革命衛隊指揮高層。

作為報復，伊朗對以色列國土展開大規模無人機與飛彈空襲，不過大部分在飛越過程中就被攔截擊毀。伊朗與以色列不相鄰，飛彈和無人機必須飛越多個國家才會抵達以色列本土，在那以前，美國等盟友便以防空飛彈系統介入攔截，剩餘飛抵以色列的砲火也在蒼穹防空系統運作後，攔截了大部分。

以色列之後回擊，一名美方官員表示，回擊的目標是伊斯法罕（Isfahan）城內一處主要空軍基地。