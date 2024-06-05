　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東瀕戰緊張！「互轟國土」2個月後　伊朗控以色列炸死軍事顧問

▲以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

▲4月份，以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列在3日對黎巴嫩阿勒坡（Aleppo）發動空襲；伊朗官媒指出，以軍在該廠空襲中炸死了一名伊朗軍事顧問。2個月前，以色列與伊朗才發生史無前例「互轟對方國土」，導致瀕臨戰爭的緊張局面，現在隨著伊朗軍事顧問的身亡，外界擔心兩國可能再次瀕臨交戰。

伊朗半官媒《塔斯尼姆社》（Tasnim）指出，伊朗駐在敘利亞的革命衛隊顧問阿比亞爾（Saeed Abiyar）在以軍空襲中死亡。

敘利亞官媒表示，空襲事件發生在當地時間3日0時20分，以色列發起一場飛彈空襲，針對阿勒坡附近多點進行攻擊，不過報導中並未提及死傷人數。CNN請求以色列國防軍（IDF）回應，但IDF的作風通常不會回應這類空襲。

阿比亞爾是自4月以來，首位通報遭到以色列殺害的伊朗革命衛隊成員。以色列先前轟炸在大馬士革的伊朗大使館，造成數名指揮官，包括負責對敘利亞、黎巴嫩關係的革命衛隊指揮高層。

作為報復，伊朗對以色列國土展開大規模無人機與飛彈空襲，不過大部分在飛越過程中就被攔截擊毀。伊朗與以色列不相鄰，飛彈和無人機必須飛越多個國家才會抵達以色列本土，在那以前，美國等盟友便以防空飛彈系統介入攔截，剩餘飛抵以色列的砲火也在蒼穹防空系統運作後，攔截了大部分。

以色列之後回擊，一名美方官員表示，回擊的目標是伊斯法罕（Isfahan）城內一處主要空軍基地。

ET快訊
唐治平欠10萬房租「又吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母
快訊／水原一平認竊5.5億　大谷翔平首發聲
女老師校園內「甩奶露下體」滿足男友！　影片遭外流
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
獨／與李妍瑾婚姻只4個月　前夫現身吐真實原因
特斯拉哭哭！　馬斯克要求輝達「先把AI晶片給X和xAI」氣炸
李妍瑾「家暴老公」釀4個月短命婚　前夫起底是黑幫
今全台變天　4日雨區模擬曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬國「13歲少女」哭訴懷孕遭拋棄　警一查結果大翻車

倫敦街頭7年出現3棄嬰！　一查發現「竟是親兄妹」

中東瀕戰緊張！「互轟國土」2個月後　伊朗控以色列炸死軍事顧問

倫敦數間醫院遭網攻波及！手術、門診大亂　病患被迫改期轉診

印度大選結果出爐！莫迪執政聯盟「小贏」　席次銳減63席

納坦雅胡拖延加薩戰爭「鞏固權位」　拜登：人們有充分理由相信

警車停斜坡釀禍！　5秒後撞倒清潔工「輾過全身」

女教師校園內「甩奶露下體」滿足男友！　影片遭外流

拜登簽署行政命令　 限制美墨邊境非法移民大量湧入

20歲女警「網美變亡美」！　海邊擺拍遭大浪捲走影片曝

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

柬國「13歲少女」哭訴懷孕遭拋棄　警一查結果大翻車

倫敦街頭7年出現3棄嬰！　一查發現「竟是親兄妹」

中東瀕戰緊張！「互轟國土」2個月後　伊朗控以色列炸死軍事顧問

倫敦數間醫院遭網攻波及！手術、門診大亂　病患被迫改期轉診

印度大選結果出爐！莫迪執政聯盟「小贏」　席次銳減63席

納坦雅胡拖延加薩戰爭「鞏固權位」　拜登：人們有充分理由相信

警車停斜坡釀禍！　5秒後撞倒清潔工「輾過全身」

女教師校園內「甩奶露下體」滿足男友！　影片遭外流

拜登簽署行政命令　 限制美墨邊境非法移民大量湧入

20歲女警「網美變亡美」！　海邊擺拍遭大浪捲走影片曝

柬國「13歲少女」哭訴懷孕遭拋棄　警一查結果大翻車

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

快訊／水原一平認竊5.5億「最高恐關33年」！　大谷翔平首發聲

倫敦街頭7年出現3棄嬰！　一查發現「竟是親兄妹」

快訊／松山2警涉包庇色情業！1人「50萬交保」1人請回

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

小孟老師／6月5日星座運勢　出門前先小確幸「搶看12幸運色」

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

女教師校園內「甩奶露下體」滿足男友！　影片遭外流

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

20歲女警「網美變亡美」！　海邊擺拍遭大浪捲走影片曝

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孩子每天上學遭諷「全勤乞丐」 　窮爸悲嘆

輝達股價飆　黃仁勳躋身全球14大富豪

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

美股收紅140點　輝達收漲1.25％

拜登重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母痛毆施暴者判無罪

英國QS世界大學排名出爐　台大進步1名台灣唯一入百大

密陽性侵案「第2加害者」起底　IG曬奢侈生活

聯合國稱以色列在約旦河西岸釀500多死

屎攻南韓原因？北韓爆船難「90官兵喪命」

更多熱門

相關新聞

聯合國稱以色列在約旦河西岸釀500多死

聯合國稱以色列在約旦河西岸釀500多死

聯合國人權事務高級專員公署今天表示，自從以色列和哈瑪斯在加薩走廊開戰後，約旦河西岸已有500多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊和屯墾的猶太人殺害，必須結束暴力。

馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

美尋求安理會支持　盼哈瑪斯接受停火協議

美尋求安理會支持　盼哈瑪斯接受停火協議

納坦雅胡將赴美國會演說　打破邱吉爾紀錄

納坦雅胡將赴美國會演說　打破邱吉爾紀錄

以色列極右派逼宮！　威脅推翻政府

以色列極右派逼宮！　威脅推翻政府

關鍵字：

中東伊朗以色列

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

吃麥當勞爽中千萬發票！幸運兒獎落「這縣市」

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面