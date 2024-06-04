美尋求安理會支持　盼哈瑪斯「無條件接受停火協議」

▲以色列與哈瑪斯之間的戰爭已持續了近8個月，但加薩戰火依舊沒有停歇。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國3日表示，希望聯合國安理會通過決議，支持美國總統拜登所提出的建議，以結束以色列與哈瑪斯在加薩地帶的戰鬥。目前，美國已向安理會15個成員國發放了這項決議草案，並呼籲哈瑪斯立即無條件全面執行協議條款，以實現永久停火。

路透社看到的一頁草案顯示，草案明確要求哈瑪斯接受協議，並「毫不拖延、無條件地立即全面執行協議條款」，同時強調一旦達成協議，各方就必須遵守條款，以實現永久停止敵對行動的目標。報導稱，這項決議需要至少9票贊成，且英、美、法、中、俄任何一國都不行使否決權才能通過。

在美國提出相關建議一周前，阿爾及利亞曾向安理會提交一項決議草案，要求哈瑪斯釋放所有被扣押的人質，並命令以色列「立即停止在拉法的軍事進攻」。相較之下，美國的草案更強調哈瑪斯應無條件接受並執行協議。

5月31日，拜登提出了一項「加薩三階段停火及釋放人質」的協議，表示「現在是結束這場戰爭的時候了」，還聲稱哈瑪斯對此作出了積極的初步回應。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在聲明中表示，該地區的許多領導人和政府都支持這項計劃，並呼籲安理會成員加入他們的行列，支持相關協議。

七國集團（G7）主要民主國家的領導人在一份聲明中表示，他們「完全贊同並支持全面停火和釋放人質的協議」。此外，沙烏地阿拉伯、約旦、阿拉伯聯合酋長國、卡達和埃及的外交部長們也強調，「認真、積極地達成協議」非常重要。美國敦促國際社會一致支持這項協議，以促進該地區的和平與穩定。