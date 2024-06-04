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蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

▲▼馬爾地夫。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲馬爾地夫總統2日宣布對以色列護照實施禁令。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張方瑀／綜合報導

印度洋島國馬爾地夫總統2日宣布，為了支持巴勒斯坦，決定對以色列護照實施禁令，持該國護照者禁止入境，但未說明何時開始實施。

根據CNN報導，馬爾地夫總統辦公室2日舉行記者會，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）決定接受以穆斯林為主的內閣建議，持有以色列護照者禁止入境馬爾地夫，同時將修法成立內閣委員會專責相關事務。

禁令發布後，以色列外交部也建議以色列國民避免前往當地，同時建議停留在該國的公民考慮盡速離境，「因為如果他們因任何原因陷入困境，我們將很難提供幫助。」以色列時報指出，2023年約有1.1萬名以色列人赴馬爾地夫旅遊，占總觀光人數0.6%。

穆伊祖宣布，將任命一名特使來評估巴勒斯坦人的需求，並將與聯合國近東救濟工程處（UNRWA）合作設立募款活動。此外，穆伊佐計劃在全國範圍內舉行名為Falastheenaa Eku Dhivehin的集會，意即「馬爾地夫人與巴勒斯坦團結一致」。

除了馬爾地夫外，目前持以色列護照者同樣禁止進入阿爾及利亞、孟加拉、汶萊、黎巴嫩與沙烏地阿拉伯等阿拉伯或穆斯林國家。

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