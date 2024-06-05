警車停斜坡釀禍！　5秒後撞倒清潔工「輾過全身」

記者張靖榕／綜合外電報導

印度中央邦日前發生一起車禍，一輛警方休旅車停放在斜坡上，駕駛疑似沒拉手煞車導致車輛向下滑行，直接輾過一名正在路旁工作的清潔工。





▲印度警方車輛撞倒並輾過清潔工。（圖／翻攝X，下同）

綜合印媒報導，事故發生在5月底，影片中可看見一輛休旅車停在斜坡上，司機並不在位子上，副駕駛座則坐著女性派出所長官東格勒（Rohit Dongre）。由於東格勒在副駕無法控制車輛，眼睜睜看著車輛迅速撞上清潔工沃爾米基（Pradeep Valmiki），再將他捲入車底輾過。

車輛撞停後，其他清潔工都趕來查看沃爾米基的傷勢，東格勒也趕緊下車幫忙。所幸沃爾米基命大，雖然頭部遭受撞擊，腹部與四肢也受傷，但都避開了致命傷，最後救回一命。

東格勒與另一名長官辛格（Anand Singh）因為失職遭到停職，當局也表示展開調查釐清事發過程與肇責歸屬。