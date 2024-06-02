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印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／（圖／路透）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／（圖／路透）

文／中央社

印度第18屆國會下議院選舉今天結束長達7梯次的投票，印度主要出口民調顯示，由總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨及聯盟政黨，仍將取得多數席位並繼續執政。

號稱世界最大規模民主投票的印度下議院選舉，全國選民逾9.7億人，自4月19日起依選區、分7梯次投票，最後一梯次於今天傍晚結束投票，這也意味著選舉委員會的民調禁令已經解除，民調機構可以公布出口民調結果。

本屆大選主要是兩大聯盟之間的競爭：以執政黨「印度人民黨」（BJP）為首的「國家民主聯盟」（NDA），以及在野陣營組成的「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）。

印度下議院現有543個席位，掌握272席過半數即成為多數黨，享有組閣權。莫迪在選前曾發出豪語， NDA將拿下400席。

執政NDA陣營方面，Jan Ki Baat民調機構預測可取得362至392個席位、Matrize民調機構預測353至368席、PMARQ民調機構預測359席、D-Dynamics民調機構預測371席。

在野INDIA陣營方面，Jan Ki Baat預測可取得141至161席、Matrize預測118至133席、PMARQ預測154席、D-Dynamics預測125席。

出口民調也顯示，NDA在民意支持度向來不高的南印度和西孟加拉邦（West Bengal），有新的斬獲。

莫迪今晚在社群平台X發文，讚許參與投票的民眾為印度「民主基石」，讓民主精神得以在印度蓬勃發展。

他也表示，民眾再次選擇NDA，是因為見證到弱勢族群生活狀況的改變，以及政府如何透過改革，讓印度成為全球第5大經濟體。

2019年的第17屆下議院選舉，NDA取得353席，其中BJP一黨包辦303席；以最大在野黨「國大黨」（Congress）為首的「團結進步聯盟」（UPA）拿下91席，國大黨自身取得52席。

莫迪與BJP自2014年起已連續兩屆在中央執政，如果出口民調準確，BJP與聯盟政黨將連續第3屆執政，而莫迪也很可能再次出任總理。

印度選委會將於本月4日正式開始計票。

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