印度「世界最大選舉」落幕　投票10天熱死77人

▲印度大選。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

擁有超過14億人口的印度，4月到6月初舉行全球規模最大的選舉投票，為期6周、7個梯次，並將於今（4日）由印度選舉委員會統一開票。不過投票期間正逢熱浪來襲，印度多地傳出憾事，10天內被熱死的民眾就至少77人，其中數十名都是投票所的選務人員。

CNN報導，印度首都德里地區今年記錄到該國有史以來最高溫，約攝氏50度，投票期間，在印度人口最多的省分北方邦，就傳出單日至少33名選務人員熱死。該省首席選舉官員林娃（Navdeep Rinwa）表示，每名死者的家眷可獲得1.8萬印度里拉（約新台幣7000元）的補償金。

▲印度熱浪。（圖／路透）



光是奧迪薩邦，5月31日到6月2日間，就有約20個人被通報死因為「中暑」。

籠罩在熱浪之下，一名在德里街頭販賣檸檬汁的女性攤販表示，「這裡的熱氣太恐怖了，熱到風吹過來時，像是有人賞了你一巴掌。」只是印度夏季最熱的時候根本還沒到，到時氣溫預計會更高，「我不知道我們該怎麼辦」。

▲印度總理莫迪預期將三度連任。（圖／路透）



印度14多億人口中，多達9.69億人擁有投票權，人數比整個北美洲與歐盟相加起來還要多。本次約有6.42億人參與投票，也是史上最多人的一次。

這場巨大的民主投票於2日結束，出口民調顯示，印度總理莫迪（Narendra Modi）將會罕見地3度連任。為了舉行規模如此龐大的選舉，印度仰賴超過1500萬名的選務和安全人員，其中許多人交通方式都大有不同，包括開車、搭船、騎駱駝、搭火車、搭直升機等。