桃園機場新世代e-Gate啟用通關更便利　移民署：效能再升級

▲移民署於昨天起在桃園機場建置新世代e-Gate自動查驗關系統。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署為提供旅客更優質通關體驗，最近完成新世代e-Gate自動通關系統設置，移民署指出，已積極更新現有自動查驗通關系統（e-Gate），並完成第一階段e-Gate汰換及更新工程，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，並支援多國語言模式等功能，通關效能再升級。此外，第二階段更新工程預計已於昨（3）日在桃園國際機場第一、第二航廈入出境大廳分階段陸續進行測試，施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線將不受影響可享受新世代e-Gate通關體驗，籲請旅客多加利用。

移民署表示，新世代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範之標準，旅客可於護照效期屆滿前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以方便使用e-Gate，倘若持用有效非晶片護照之旅客，仍可由人工查驗櫃檯提供服務。

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▲移民署預計今年全面更新桃園機場建置新世代e-Gate自動查驗關系統。（圖／移民署提供）

鑒於更新e-Gate延續獲得認同，移民署自2001年開始在全國主要機場、港口啟用e-Gate，因應逐年成長旅客量，有效提升通關服務品質，至今已逾1億人次使用。為延續此民眾有感施政作為，自去年起規劃陸續汰換並建置新世代e-Gate，目前現完成第一階段19座新世代e-Gate建置工程，並於昨天啟動第二階段工程，未來將再建置24座新世代e-Gate，屆時桃園國際機場舊型e-Gate將於今年全數汰換完畢，另全國其他機場港口則將於明年陸續汰換建置。

▲桃園機場昨天建置新世代e-Gate自動查驗關系統，提供旅客更優質通關服務。（圖／移民署提供）

移民署強調，桃園國際機場近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名殊榮，新世代e-Gate今年將在桃園機場全面上線，將可大幅提升查驗通關效能，希望帶給旅客更優質通關體驗服務，移民署將兼顧國境安全及提升旅客通關效率，爭取桃園機場再獲Skytrax評比佳績，提升全球最佳機場排名及競爭力。