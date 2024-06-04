獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝不愛這味...小費給5千

▲「AI教父」黃仁勳日前台大演講完，前往北市創始熱炒店朱清輝（白衣）所開的醉翁漁港海鮮熱炒店用餐。（圖／醉翁漁港海鮮提供）

記者黃宥寧／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前於台大演講完，直奔北市創始熱炒店業者朱清輝所開的「醉翁漁港海鮮」百元熱炒店，讓店家及顧客激動不已。《東森新媒體ETtoday》獨家取得當天一行人點的菜色，其中黃仁勳坐的位置，其菜單更備註寫下「不要大蒜」。據店家透露，當晚消費共2萬5000元，但黃仁勳付3萬，還慷慨說不用找了。

本月2日黃仁勳晚間於台大體育館進行演講，結束後趕赴北市松山區長安東路二段熱炒店「祭五臟廟」，熱炒店事先不知道黃仁勳一行人會光臨，一見到本人、及其愛妻，店員們又驚又喜。

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▲黃仁勳前往熱炒店點的菜色。（圖／醉翁熱炒店提供）

熱愛台灣美食的黃仁勳，當晚點了蔥油雞、豆乾炒肉絲、泰式椒麻雞、清蒸虎斑魚及冰梅番茄等19道菜，而菜單更備註「不要大蒜」。據了解，AI教父似乎不喜這味。

店家也說，貼心的黃仁勳連維安人員伙食都有兼顧到，並熱情沒架子與店員們合照、留親筆簽名，而愛妻Lori也親民合影。當晚消費共25000元，但黃仁勳付了3萬，霸氣說不用找。

▲黃仁勳親民與店員合照。（圖／醉翁熱炒店提供）

輝達（NVIDIA） 創辦人兼執行長黃仁勳回台必嚐家鄉味，身為吃貨的他，走入夜市品嚐各種小吃，又光臨米其林名店，也讓不少人追隨朝聖，一起隔空大啖台灣美食。

接地氣的黃仁勳此次造訪的熱炒店「醉翁漁港海鮮」，是他美食地圖內出現的首家熱炒店。然而，這家店的老闆朱清輝在業界已是小有名氣，他於2003年SARS那年開第一家熱炒店，菜單有100道菜其中90道菜均百元，號稱是北市創始熱炒店。

▲黃仁勳留下親筆簽名。（圖／醉翁漁港海鮮提供）

45歲的朱清輝對於黃仁勳前來消費，低調說非常開心，更表示「熱炒店」是台灣獨特飲食文化，希望能讓每位消費者感受到正港滿分的台味「吃了會懷念，不吃會想念。」