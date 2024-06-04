桃園市府出席世界城市高峰會　智慧桃園平台獲共鳴

▲桃園市副秘書長金志聿代表市長張善政出席新加坡「世界城市高峰會」。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府副秘書長金志聿代表市長張善政赴新加坡出席世界城市高峰會(World Cities Summit, WCS)，此盛會有逾兩百個城市代表針對城市治理未來挑戰與解方廣泛意見交流，金志聿以「智慧桃園」城市治理與市政領域廣泛導入人工智慧、物聯網以及數據分析解決城市問題與各城市代表分享，廣獲與會城市高度共鳴，未來也將尋求機會展開交流。

▲桃園市副秘書長金志聿向與會代表分享城市治理經驗。（圖／桃園市新聞處提供）

世界城市高峰會於6月2日起在新加坡舉行，主辦單位星國政府部門及來自泰國曼谷、韓國首爾、澳洲墨爾本、日本橫濱、奧地利維也納等逾200名城市首長、代表針對峰會主題「宜居和永續城市：復興、重塑、重新構想」進行交流。

主辦方新加坡政府分享氣候變遷與高齡化兩大挑戰及其應對方式開場，新加坡政府表示，創新都市規劃與科技發展，將是應對這兩項挑戰的重要關鍵，獲得與會城市代表的廣泛共鳴。

▲桃園市副秘書長金志聿拜會新加坡人工智慧小組領導階層。（圖／桃園市新聞處提供）

桃園市府副秘書長金志聿一行人昨（3）日前往新加坡資通訊部會面，由新加坡國家人工智慧小組資深總監兼數位經濟辦公室主任Andrea Phua女士與高階主管皆接待。其中，Andrea Phua及其領導團隊為新加坡國家人工智慧戰略2.0（National AI strategy 2.0）的主要制定者。

會議中，Andrea Phua女士向桃園市代表團深入介紹新加坡人工智慧政策，她說利用AI提高效率及生產力，普及產業及大眾使用AI的能力是星國致力目標，智慧小組也注意到AI所帶來的可能風險。桃園市政府與新加坡國家人工智慧小組雙方就AI可能助長詐騙及假消息問題嚴重性進行深入討論，雙方同意在AI時代，政府必須持續進步，建立法規及監管防護，以確保AI發展對社會有益。

▲桃園市副秘書長金志聿拜訪新加坡人工智慧小組，會後與主任Andrea Phua女士交換紀念品。（圖／桃園市新聞處提供）

金志聿指出，張善政市長上任後創建「智慧桃園」平台，廣泛導入智慧科技於各市政領域經驗，例如：環保局以AI查緝違規丟棄垃圾、消防局利用車聯網救護一路通，可大幅提早急救患者到院時間等推動成果。Andrea Phua女士相當肯定上述政策極具創造力，亦能實際解決城市可能面臨相關問題。

此外，雙方亦就高速發展生成式AI應用進行探討，星國國家人工智慧小組詳細介紹其大型語言模型應用案例及開發經驗。金志聿強調，大型語言模型應用潛力龐大，並邀請該小組成員在未來桃園發展該技術應用時給予協助，亦獲積極正面回應。

金志聿一行人另外也拜會多間位於新加坡的國際知名加速器，首站前往新加坡政府成立的SGInovate，該機構兼具加速器及創投功能。雙方除交流桃園與新加坡促進新創政策，最後亦達成共識，未來將透過實體或線上媒合管道，為桃園的新創公司連結SGInovate管理的投資基金；金志聿等人也拜訪國際知名加速器Plug&Play亞太區副總裁Wayne Soh及知名企業加速器Visa innovation center、由新加坡政府及新加坡國立大學共同出資及營運育成中心Block 71。上述組織與桃園市分享其培育新創做法，交流各項領域諸如金融科技、節能技術、資訊安全等最新發展。新加坡業界均能感受到桃園市政府推動新創走向國際的熱忱，未來也樂於與桃園市府展開合作並給予協助。