輝達來台設廠落腳處曝！楊文科招手黃仁勳：首選就在新竹縣

▲輝達來台設廠，首選就在新竹縣 。（圖／翻攝楊文科臉書）



記者吳佩蓁／新竹報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳近日來台刮起AI炫風，黃仁勳更宣布將在台灣設置大規模的研發中心，並招聘1000名工程師。新竹縣長楊文科今(４日)表示輝達來台設廠的首選就在新竹縣，並證實輝達已主動聯絡產發處，希望能落腳新竹縣。

楊文科表示，AI將成為全球未來幾年重要的關鍵字，更是台灣未來確保國際競爭力的重要科技領域，在這波AI浪潮下，新竹縣不但沒有缺席，更早已提前部署，打造的新竹縣AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商緯創資通、全球網路通訊大廠智邦科技、全球人機介面晶片領導廠商義隆電子及精準醫療生技大廠普生進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運。

不只如此，新竹縣擁有竹科、新竹縣鳳山工業區、新竹產業園區(新竹工業區)、台元科技園區、生醫園區等完整產業供應鏈，與半導體、ICT、生醫產業重鎮及工研院、清大、交大等研究人才能量充沛。楊文科強調，「新竹縣所具備的各種優勢，和黃仁勳執行長希望尋找『研發人才多的地方』不謀而合」。

楊文科表示，近年來，護國神山台積電全球研發中心及後續2奈米晶圓廠、IC設計龍頭聯發科新竹高鐵專二辦公大樓等多家高科技企業增加了對新竹縣的投資，縣府團隊也積極推動招商引資，吸引更多民間廠商投入公共建設，促進新竹縣產業發展及經濟繁榮，再加上新竹縣位處北部和中部都會圈承接軸線上的中心點，串連了整條科技廊帶，擁有最完善的科技供應鏈，「我想這也是為何輝達願意主動聯繫我們的產發處，表示希望能來竹縣設廠」。

楊文科說，為了滿足大量產業用地需求，目前縣府正積極推動「台知園區及科學園區三期」兩項計畫案，都是桃竹苗大矽谷計畫中重要的組成；另外，還有15案通盤檢討及11案個案變更。其中，台知園區計畫面積435.13公頃，科學園區三期計畫面積453.9公頃。這兩個案子不僅可提供充足的產業用地，也提供住宅生活及商業機能，還有公園綠地、學校等公設用地規劃，滿足科技人才來新竹移居後的就業與居住生活。

站在AI發展的浪頭上，新竹縣以AI智慧園區的發展經驗，成功帶動科學園區走出園區、走進地方。楊文科說，對於輝達進駐竹縣表示熱烈歡迎，並邀請黃仁勳執行長有時間能來新竹走走，蒞臨新竹縣參訪，「我會用我們最道地的客家美食來歡迎他！」