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社會 社會焦點 保障人權

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

▲▼晴空匯現場稽查 。（圖／新竹市消防局提供）

▲書長張治祥會同都發處至現場勘查。（圖／新竹市消防局提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東區集合式住宅建案「晴空匯」於今年5月26日深夜發生火警，導致2名消防員殉職。今(4日)上午，市府祕書長張治祥會同都發處、消防局等單位對晴空匯展開調查，發現晴空匯起火處的防火區劃失效，多處貫穿通道未確實加入防火填塞，導致火警當下濃煙向外逸散。市長高虹安與相關局處首長，召開記者會對外說明。

▲▼晴空匯現場稽查 。（圖／新竹市消防局提供）

▲現場電線過於密集。（圖／新竹市消防局提供）

高虹安表示，0526晴空匯火警事件已成立災害事故調查會，目前調查仍在進行中，但有特定媒體昨日發布片面且未經求證的錄音檔，因此市府第一時間特別向中央請示，並獲得允許後才能在今日將救災過程對外界說明，在沒有完整資訊的情況下、沒有人物證還原現場，呼籲媒體與公眾靜待調查報告出爐，並遵守相關保密規定，只憑片面的錄音檔解讀，無法還原真相。

消防局李局長表示，有關特定媒體所播出的錄音檔，透過數位無線電透音頻能夠清楚地聽到相關對話，但錄得到訊號並不代表現場能聽到，因為現場環境因素包含建築物構造、配戴的面罩空氣呼吸器，且執行搜索任務時現場還有其他吵雜聲音，這些因素都會導致影響到收訊，研判此錄音檔是在火場內部無線電機台所下載，該2位同仁的無線電已查扣封存，目前還在調查當中，請勿針對片面或未經求證訊息進行發布或轉傳。

▲▼晴空匯現場稽查 。（圖／新竹市消防局提供）

▲常閉式防火門未確實關閉。（圖／新竹市消防局提供）

消防局小隊長林福原還原救災現場，表示因為現場建築物構造，導致無線電通訊相當困難，在聽到第一次求救訊號後我們就立即進入火場救援，怎麼會傳出聽到5聲mayday訊號都沒有救援的不實片面說詞，這是對救災現場警義消人員很沉重的士氣打擊，更是對受害家屬的二次傷害。

隊員高瑞彤哽咽表示，火災時位於管制站，負責救護及搜集情報，當時僅聽到一次mayday訊號且很吵雜，同仁就立即著重裝進去救人，最後在三樓找到2位學長，並非媒體所述的低樓層（該建築為挑高構造，約一般五層樓高度），且當時的救災情況非常嚴峻，地板都是焦油，即使跌倒了也是盡全力把學長拉出來，誰對自己的弟兄沒有感情，我們恨不得第一時間找到他們，針對那段錄音檔拜託媒體朋友們不要再讓家屬聽到，這是很沉重的二次傷害。

警察局長邱紹洲表示，昨日接獲消防局報案，警察局已報請新竹地檢署指揮偵辦。依規定災害事故調查會進行期間，相關人員須遵守保密義務，而該火警相關無線電通訊內容屬於公文書，違背保密義務且非經正式管道流出，已觸犯刑法第132條洩密罪，檢警將積極查辦外流源頭，以維護法規立法目的。

▲▼晴空匯現場稽查 。（圖／新竹市消防局提供）

▲部分貫通空間防火填塞未確實 。（圖／新竹市消防局提供）

都發處副處長蘇文彬表示，今日市府各單位與建築師、機電技師前往晴空匯進行消防安檢，發現該建案電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、管道間出現多處橫向貫穿開口、管道間防火填塞未確實致防火區劃失效、管道間延伸之隱蔽空間無法確認是否有確實施作防火、緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置、常閉式防火門未確實關閉等缺失，且電線材質是否符合防火要求尚待釐清。

蘇副處長指出，稽查人員現場告知缺失狀況，以違反建築法第77條，依建築法第91條裁罰管委會12萬元；至於防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，則交由檢調進一步釐清起造人、監造人或承造人責任。

消防局表示，起火點位於管道間，而管道間因未落實防火填塞，導致防火區劃失效，濃煙透過橫向貫穿開口溢出，且發現濃煙透過管道間延伸之隱蔽空間直入民眾家戶。而一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間，於起火後迅速延燒，緊急電源因而無法輸送電力至排煙系統及緊急升降梯，導致濃煙無法疏散而大量透過橫向貫穿開口溢出。

李局長表示，現場所有同仁已盡力救援，市府編撰中的初步災害事故報告已有60多頁以上，仍在持續調查中，請大家不要因為幾個片面音檔，來抹煞同仁的努力，一再對消防同仁造成傷害，大家都在努力釐清真相，無須多做臆測，請大家多給我們同仁鼓勵與打氣，也請大家靜待內政部的調查結果。

▲▼晴空匯現場稽查 。（圖／新竹市消防局提供）

▲電線材質是否符合防火要求尚待釐清 。（圖／新竹市消防局提供）

高市長強調，晴空匯使照發放時間是在104年，至今仍無相關法規要求，確保防火區劃及防火填塞的落實，而豐邑晴空匯於火災當時，緊急升降梯不能使用，導致救災同仁只能爬樓梯，且排煙裝置也因為緊急電源線路燒斷無法作動，消防員必須在煙霧彌漫的狀況下，想辦法摸索並疏散民眾。此類住宅應該要有更多中央法規來規範，呼籲中央儘速修法，避免更多憾事發生。

新竹市政府宣佈，即日起，現行非安檢項目之防火區劃（含防火填塞等）部分納入新竹市集合住宅安檢項目，並由都發處併同消防局針對新竹市其餘96棟尚未完成公安申報及消防安檢之高樓層建築物，於6月6日起，每日安排2棟實施建築公安及消防安全檢查。

市府呼籲，懇請中央相關部會及立法委員儘速推動修法，將防火區劃部分納入集合式住宅安檢項目、明訂集合式住宅將一般電源與緊急電源應明確區隔設置，不應設置於相同位置（如本案即密集設置於管道間），以維護集合式住宅消防安全。

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