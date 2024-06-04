　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

▲▼新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，回應外界質疑。（圖／翻攝新竹市政府直播）

▲新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，現場消防員回憶當天情況忍不住痛哭。（圖／翻攝新竹市政府直播）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市「晴空匯」社區大火，導致兩名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職；而3日晚間有議員踢爆，收到民眾提供無線電錄音，2名勇消在殉職前呼喊了至少5聲「MayDay」，並報出名字、地點，與消防局說只聽到一聲「MayDay」說法相左，引發外界質疑聲浪。今(4日)新竹市府召開記者會，消防局長李世恭、以及現場參與搜救了2名消防員都出面說明，其中一人還一度哽咽痛哭，「誰會對自己的弟兄沒感情？」讓一旁李世恭也跟著鼻酸落淚。

晴空匯2名勇消殉職後，昨夜傳出現場無線電錄音檔外流，錄音內容顯示，2名勇消至少喊了5聲「MayDay」，並清楚報上姓名、以及受困地點；但消防局第一時間表示，現場只有收到一聲「MayDay」，隨後即斷訊，未聽到名字、地點等資訊，明顯與錄音檔內容相左；且由於2名勇消出勤救援時，現場指揮站名牌版上也未有2人姓名，因此耗費時間清點人數及確定位置，最終錯過黃金救援時間，找到2人時已經來不及。

李世恭今在記者會上說明，表示當時社區大樓內有100多戶、至少300多人受困，每一個好不容易脫困的民眾都在說，裡面還有很多人，請求消防員趕快去救援，「同仁急著救災，沒有把名牌交給指揮站做人員管制，這就是為什麼花那麼多時間在清點人數。」

對於無線電通訊問題，李世恭也解釋，新竹市轄內無線電都已完成數位化，民國111年前就建了基地台，轄區內共有7座，「我跟同仁做過測試，在轄區內任何一點，透過指揮頻道與勤務中心聯絡，確認涵蓋率達99.61%，但是現場為何品質不佳，那是因為火場規定要用『直通頻道』，建物構造、高度、濃煙、環境溫度都會影響通訊品質，未來會建議中央修法，在高樓層建築物，樓高16樓以上、或50公尺以上，都建議要有無線電通信輔助設備。」

此外，現場也有2名當天參與救災的消防員現身說明，第一位消防員表示，自己當天收到的指令是前往東側5樓搜救，依指示前進到3樓時，喊無線電外面就已經無法明確收到訊號，喊了3、4次，指揮官都沒有聽到，「大樓梯間有4道防火門，我相信無線電通訊在現場有困難，後來我撤出來休息，過了一下子才聽到一聲『MayDay』，就是大家的那一聲，才開始後續搜救動作。」該名消防員強調，如果火場中有同仁受困，一定都是最最優先處理的事項，「怎麼會說我們聽到5、6聲都沒處理，這對現場人員來說是很沉重的士氣打擊！」

另名消防員也表示，當天自己負責調度物資、情報蒐集等任務，就站在管制站內，那時只有聽到一次呼救聲，喊了「MayDay、MayDay」，接著就是一段雜音，「我馬上請同仁全部著裝待命，準備進去救人，最後在3樓找到兩位學長，雖然是3樓，但是現場社區是挑高的，已經接近5層樓高度，而且地板都是焦油，要把2人搬出來很困難，中途跌倒了，還是站起來把學長拉出來……。」

消防員一度哽咽哭泣，沉默數秒整理情緒，強調「針對那段錄音，別再讓家屬聽到，那是很重的二次傷害，誰會對自己的弟兄沒有感情？」說完後隨即落淚痛哭，一番言語也令局長李世恭動容，忍不住皺眉落淚，單手握拳放在鼻前、低頭啜泣。

▲▼新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，回應外界質疑。（圖／翻攝新竹市政府直播）

ET快訊
國小棒球教練性侵22少年！　68罪起訴
唐治平背債「騎單車通勤」淡水、台北！租屋和媽相依為命
唐治平爛醉母陳屍頂樓　前女友丁寧：有一陣子沒聯絡
快訊／唐治平2度不認屍！　渾身酒味：這不是我媽媽
唐治平爛醉「不知母過世2天」！8天前怪異發文曝光
唐治平「很難聯絡」　經紀人嘆：拍攝身上有酒味
女議員偷吃律師！夫年收600萬　回家驚見「半裸跨身上」
快訊／侯友宜點名新北3地區！已連繫輝達爭取設計中心落腳
華航空姐「酒醉鬧機」　懲處出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練10年性侵22少年...68罪起訴

白逃了！貴婦奈奈「無緣婆婆」遭控蓋廟吞400萬　檢方不起訴

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽　表妹到場才完成認屍

議員花8千買鱉甲海馬泡藥酒　10年後才發現...竟是「塑膠做的」

誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

女議員偷吃律師！夫驚見「同床半裸腿跨身上」　她辯生理期沒亂來

事發快3年！瑪莎惡少案賠償還在談　被害大學生想改名...盼9月復學

不滿被稱「國民黨特務」　謝長廷向施明德遺孀求償二審仍敗訴

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練10年性侵22少年...68罪起訴

白逃了！貴婦奈奈「無緣婆婆」遭控蓋廟吞400萬　檢方不起訴

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽　表妹到場才完成認屍

議員花8千買鱉甲海馬泡藥酒　10年後才發現...竟是「塑膠做的」

誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

女議員偷吃律師！夫驚見「同床半裸腿跨身上」　她辯生理期沒亂來

事發快3年！瑪莎惡少案賠償還在談　被害大學生想改名...盼9月復學

不滿被稱「國民黨特務」　謝長廷向施明德遺孀求償二審仍敗訴

基本工資拚連9漲　勞動部：本月召開首次諮詢會

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

友脫口「要在國館下車」 阿滴滿頭問號：是世代隔閡嗎

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

獨／住家被搜出大麻　律師淪被告

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

替宅宅平反！中捷長髮男：欣梅爾一定會這麼做

法籍舞蹈師1對1授課！1天性侵2女學生...被收押起訴

即／新北淡水28歲騎士自摔　遭卡車輾頭慘死

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

更多熱門

相關新聞

逾16層大樓公安申報 竹市府：96棟未完成將稽查

逾16層大樓公安申報 竹市府：96棟未完成將稽查

新竹市「晴空匯」火警造成2名消防員殉職，新竹市議員今天要求對大樓全面體檢。新竹市都市發展處表示，逾16層大樓有96棟大樓尚未完成建築公安申報，6日起展開聯合稽查。

勇消「求救音檔」外流！警察局長喊：要查明洩漏管道

勇消「求救音檔」外流！警察局長喊：要查明洩漏管道

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

晴空匯2殉職勇消疑因「無線電不良」　消防總會嘆：手機定位在哪？

晴空匯2殉職勇消疑因「無線電不良」　消防總會嘆：手機定位在哪？

「晴空匯不會降價賣」原因曝！住戶：稱不上豪宅

「晴空匯不會降價賣」原因曝！住戶：稱不上豪宅

關鍵字：

新竹晴空匯警消殉職楊玲宜錄音檔洩密

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面