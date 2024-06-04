誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

▲新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，現場消防員回憶當天情況忍不住痛哭。（圖／翻攝新竹市政府直播）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市「晴空匯」社區大火，導致兩名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職；而3日晚間有議員踢爆，收到民眾提供無線電錄音，2名勇消在殉職前呼喊了至少5聲「MayDay」，並報出名字、地點，與消防局說只聽到一聲「MayDay」說法相左，引發外界質疑聲浪。今(4日)新竹市府召開記者會，消防局長李世恭、以及現場參與搜救了2名消防員都出面說明，其中一人還一度哽咽痛哭，「誰會對自己的弟兄沒感情？」讓一旁李世恭也跟著鼻酸落淚。

晴空匯2名勇消殉職後，昨夜傳出現場無線電錄音檔外流，錄音內容顯示，2名勇消至少喊了5聲「MayDay」，並清楚報上姓名、以及受困地點；但消防局第一時間表示，現場只有收到一聲「MayDay」，隨後即斷訊，未聽到名字、地點等資訊，明顯與錄音檔內容相左；且由於2名勇消出勤救援時，現場指揮站名牌版上也未有2人姓名，因此耗費時間清點人數及確定位置，最終錯過黃金救援時間，找到2人時已經來不及。

李世恭今在記者會上說明，表示當時社區大樓內有100多戶、至少300多人受困，每一個好不容易脫困的民眾都在說，裡面還有很多人，請求消防員趕快去救援，「同仁急著救災，沒有把名牌交給指揮站做人員管制，這就是為什麼花那麼多時間在清點人數。」

對於無線電通訊問題，李世恭也解釋，新竹市轄內無線電都已完成數位化，民國111年前就建了基地台，轄區內共有7座，「我跟同仁做過測試，在轄區內任何一點，透過指揮頻道與勤務中心聯絡，確認涵蓋率達99.61%，但是現場為何品質不佳，那是因為火場規定要用『直通頻道』，建物構造、高度、濃煙、環境溫度都會影響通訊品質，未來會建議中央修法，在高樓層建築物，樓高16樓以上、或50公尺以上，都建議要有無線電通信輔助設備。」

此外，現場也有2名當天參與救災的消防員現身說明，第一位消防員表示，自己當天收到的指令是前往東側5樓搜救，依指示前進到3樓時，喊無線電外面就已經無法明確收到訊號，喊了3、4次，指揮官都沒有聽到，「大樓梯間有4道防火門，我相信無線電通訊在現場有困難，後來我撤出來休息，過了一下子才聽到一聲『MayDay』，就是大家的那一聲，才開始後續搜救動作。」該名消防員強調，如果火場中有同仁受困，一定都是最最優先處理的事項，「怎麼會說我們聽到5、6聲都沒處理，這對現場人員來說是很沉重的士氣打擊！」

另名消防員也表示，當天自己負責調度物資、情報蒐集等任務，就站在管制站內，那時只有聽到一次呼救聲，喊了「MayDay、MayDay」，接著就是一段雜音，「我馬上請同仁全部著裝待命，準備進去救人，最後在3樓找到兩位學長，雖然是3樓，但是現場社區是挑高的，已經接近5層樓高度，而且地板都是焦油，要把2人搬出來很困難，中途跌倒了，還是站起來把學長拉出來……。」

消防員一度哽咽哭泣，沉默數秒整理情緒，強調「針對那段錄音，別再讓家屬聽到，那是很重的二次傷害，誰會對自己的弟兄沒有感情？」說完後隨即落淚痛哭，一番言語也令局長李世恭動容，忍不住皺眉落淚，單手握拳放在鼻前、低頭啜泣。