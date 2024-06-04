勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

▲新竹市警察局長邱紹洲表示，針對音檔外流一案要查明外洩管道。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市「晴空匯」大火造成兩名消防員李詠真、周立鑫殉職！起初消防對外表示，2人僅透過無線電呼喊「MayDay」，並未說明身分、地點，但此說法卻遭新竹市議員楊玲宜打臉，引爆輿論。對此，新竹市消防局報案，要查洩密者是誰，稍早新竹市警察局長邱紹洲表示，要進一步查明外洩管道為何。

新竹市議員楊玲宜3日在議會質詢時表示，日前收到匿名提供的錄音檔，內容為2名殉職勇消的求救錄音，透過錄音可發現，2人一連呼救5次，除了喊出「MayDay」5次以外，還清楚報上姓名、受困地點「在梯間受困」。

楊玲宜表示，透過錄音內容可發現，內容與消防局第一時間對外宣稱「有收到MayDay求救訊號，但2人未報出姓名、受困地點」完全不同。

針對音檔外流，新竹市消防局隨即向新竹市刑事警察大隊報案，表示火警相關無線電通訊內容屬於公文書，內容遭人未經合法管道流出，恐怕已觸犯刑法洩密罪，此舉引發楊玲宜不滿，強硬回擊稱，「我就是那個最大洩密者，都是我提供，來告吧！」

稍早新竹市府召開記者會，新竹市警察局長邱紹洲說明，3日晚間已經收到消防局針對音檔流出的報案，已報請檢察官指揮偵辦。

邱紹洲稱，這場火災已依法啟動災害事故調查會追查，這些東西的內容屬於公務機密，相關執掌的人員應該要善盡保管義務，如果外洩會有刑法132條公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品的罪嫌，「我們跟檢察官討論之後，依照消防局所提供的資料，會進一步跟檢方查明洩漏管道為何」。