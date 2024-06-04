　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

▲新竹市警察局長邱紹洲。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

▲新竹市警察局長邱紹洲表示，針對音檔外流一案要查明外洩管道。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市「晴空匯」大火造成兩名消防員李詠真、周立鑫殉職！起初消防對外表示，2人僅透過無線電呼喊「MayDay」，並未說明身分、地點，但此說法卻遭新竹市議員楊玲宜打臉，引爆輿論。對此，新竹市消防局報案，要查洩密者是誰，稍早新竹市警察局長邱紹洲表示，要進一步查明外洩管道為何。

新竹市議員楊玲宜3日在議會質詢時表示，日前收到匿名提供的錄音檔，內容為2名殉職勇消的求救錄音，透過錄音可發現，2人一連呼救5次，除了喊出「MayDay」5次以外，還清楚報上姓名、受困地點「在梯間受困」。

楊玲宜表示，透過錄音內容可發現，內容與消防局第一時間對外宣稱「有收到MayDay求救訊號，但2人未報出姓名、受困地點」完全不同。

針對音檔外流，新竹市消防局隨即向新竹市刑事警察大隊報案，表示火警相關無線電通訊內容屬於公文書，內容遭人未經合法管道流出，恐怕已觸犯刑法洩密罪，此舉引發楊玲宜不滿，強硬回擊稱，「我就是那個最大洩密者，都是我提供，來告吧！」

稍早新竹市府召開記者會，新竹市警察局長邱紹洲說明，3日晚間已經收到消防局針對音檔流出的報案，已報請檢察官指揮偵辦。

邱紹洲稱，這場火災已依法啟動災害事故調查會追查，這些東西的內容屬於公務機密，相關執掌的人員應該要善盡保管義務，如果外洩會有刑法132條公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品的罪嫌，「我們跟檢察官討論之後，依照消防局所提供的資料，會進一步跟檢方查明洩漏管道為何」。

ET快訊
國小棒球教練性侵22少年！　68罪起訴
唐治平背債「騎單車通勤」淡水、台北！租屋和媽相依為命
唐治平爛醉母陳屍頂樓　前女友丁寧：有一陣子沒聯絡
快訊／唐治平2度不認屍！　渾身酒味：這不是我媽媽
唐治平爛醉「不知母過世2天」！8天前怪異發文曝光
唐治平「很難聯絡」　經紀人嘆：拍攝身上有酒味
女議員偷吃律師！夫年收600萬　回家驚見「半裸跨身上」
快訊／侯友宜點名新北3地區！已連繫輝達爭取設計中心落腳
華航空姐「酒醉鬧機」　懲處出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練10年性侵22少年...68罪起訴

白逃了！貴婦奈奈「無緣婆婆」遭控蓋廟吞400萬　檢方不起訴

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽　表妹到場才完成認屍

議員花8千買鱉甲海馬泡藥酒　10年後才發現...竟是「塑膠做的」

誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

女議員偷吃律師！夫驚見「同床半裸腿跨身上」　她辯生理期沒亂來

事發快3年！瑪莎惡少案賠償還在談　被害大學生想改名...盼9月復學

不滿被稱「國民黨特務」　謝長廷向施明德遺孀求償二審仍敗訴

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練10年性侵22少年...68罪起訴

白逃了！貴婦奈奈「無緣婆婆」遭控蓋廟吞400萬　檢方不起訴

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽　表妹到場才完成認屍

議員花8千買鱉甲海馬泡藥酒　10年後才發現...竟是「塑膠做的」

誰對自己弟兄沒感情？同袍飆淚回擊「求救音檔疑雲」　局長也哭了

勇消「求救音檔」外流…已報請檢方偵辦！警察局長喊：查明洩漏管道

女議員偷吃律師！夫驚見「同床半裸腿跨身上」　她辯生理期沒亂來

事發快3年！瑪莎惡少案賠償還在談　被害大學生想改名...盼9月復學

不滿被稱「國民黨特務」　謝長廷向施明德遺孀求償二審仍敗訴

基本工資拚連9漲　勞動部：本月召開首次諮詢會

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

友脫口「要在國館下車」 阿滴滿頭問號：是世代隔閡嗎

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

3名辣妹「搖落搖落」熱舞ing... 　小弟在後眼神炙熱跳到忘爹娘

社會熱門新聞

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

獨／住家被搜出大麻　律師淪被告

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

替宅宅平反！中捷長髮男：欣梅爾一定會這麼做

法籍舞蹈師1對1授課！1天性侵2女學生...被收押起訴

即／新北淡水28歲騎士自摔　遭卡車輾頭慘死

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

更多熱門

相關新聞

回應求救音檔疑雲！同袍哽咽：誰對自己弟兄沒感情

回應求救音檔疑雲！同袍哽咽：誰對自己弟兄沒感情

新竹市「晴空匯」社區大火，導致兩名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職；而3日晚間有議員踢爆，收到民眾提供無線電錄音，2名勇消在殉職前呼喊了至少5聲「MayDay」，並報出名字、地點，與消防局說只聽到一聲「MayDay」說法相左，引發外界質疑聲浪。今(4日)新竹市府召開記者會，消防局長李世恭、以及現場參與搜救了2名消防員都出面說明，其中一人還一度哽咽痛哭，「誰會對自己的弟兄沒感情？」讓一旁李世恭也跟著鼻酸落淚。

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

「晴空匯不會降價賣」原因曝！住戶：稱不上豪宅

「晴空匯不會降價賣」原因曝！住戶：稱不上豪宅

新竹某酒店深夜鬥毆「襯衫全是血」畫面曝

新竹某酒店深夜鬥毆「襯衫全是血」畫面曝

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

關鍵字：

新竹殉職勇消音檔邱紹洲

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面