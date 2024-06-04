　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸博士用「混凝土戒指」求婚　一查擁「超狂背景」和60項專利

▲陸博士用「混凝土戒指」求婚。（圖／翻攝極目新聞）

▲陸博士用「混凝土戒指」求婚。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸清大博士姚國友近日回憶起2016年畢業時，順手拿出一枚「混凝土」戒指向女友求婚的場景，再度在陸網引起熱議，部分網友還嘲笑他「寒酸」，不過，有網友透過工商資訊系統查詢姚國友背景，這才發現他竟是15間企業的法人代表、董事或執董，旗下公司還申請近百項專利，超60項為有效專利。

▲陸博士用「混凝土戒指」求婚。（圖／翻攝極目新聞）

▲「混凝土戒指」上刻著兩人的名字。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，畢業後，姚國友自主創業，實現了將進口混凝土工程防水防護材料國產化，並成功應用到北京冬奧會主場館、南水北調工程等大型項目中。

姚國友表示，他在畢業典禮現場拿出一枚「混凝土」戒指。上面刻有「郁路上友你」，分別取自兩個人的名字，「當時膽子蠻大，實驗室最不缺的就是水泥，於是就給女朋友做了個戒指模型，這枚混凝土戒指上噴有博士在讀期間研發的防水材料，就像他們的愛，100年不腐蝕不變質。」

根據「天眼查」資訊顯示，姚國友共關聯15家企業，9家為存續狀態，包括佳固士新材料有限公司、修家佳（江蘇）科技有限公司、蘇州立方盾新材料科技有限公司、北京佳固士防水科技有限公司等，他在上述企業中多擔任法人、董事長、執行董事等職務。

▲陸博士用「混凝土戒指」求婚。（圖／翻攝極目新聞）

▲姚國友在建築及材料上擁有多項專利。（圖／翻攝極目新聞）

此外，姚國友創業成立的佳固士新材料有限公司已申請近百項專利，其中，近60項為有效狀態，包括「一種混凝土裂縫自癒外加劑及其製備方法」「一種建築牆面長效除鹼抗滲結構」、「建築變形縫的防水補縫結構」等，發明人中均包括姚國友。

姚國友表示，努力的目標是成為「建築良醫」，「良有兩層意思，一是技術要精良，能夠有效應對各類現實難題，二是要有良心，防水防護材料領域，很容易出現信息不對稱的情況，堅持從正能量的方向做事，路才會走得更寬遠。」

ET快訊
女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭
快訊／加油發票中1000萬！獎落2縣市
獨／黃仁勳吃百元熱炒店　菜單備註4字！給3萬元不用找
輝達來台設廠落腳處曝！楊文科招手黃仁勳：首選就在新竹縣
獨／走鐘獎瘋傳不辦了？　呱吉「確實遇到瓶頸」
快訊／松山分局又出事　2警遭搜索約談
快訊／2綠委跑票　原民禁伐補償金增至6萬三讀通過
三讀！議員助理費月增8萬　村里長增發7.5萬春節慰勞金
北漂男遭輾頭亡　父母北上認屍痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

罵餐廳「地攤貨！」網友遭索賠44萬　法院判決逆轉

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部：別再製造事端、背信忘義

《慶餘年3》不用等5年！　導演驚喜透露：劇情將會更高潮

策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

陸博士用「混凝土戒指」求婚　一查擁「超狂背景」和60項專利

72名大陳後代登島尋親人歷史足跡　品美食：跟小時候媽媽做的一樣

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

1小時丟11次！　女子「從高空扔未熄滅菸蒂」…引發火災

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

罵餐廳「地攤貨！」網友遭索賠44萬　法院判決逆轉

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部：別再製造事端、背信忘義

《慶餘年3》不用等5年！　導演驚喜透露：劇情將會更高潮

策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

陸博士用「混凝土戒指」求婚　一查擁「超狂背景」和60項專利

72名大陳後代登島尋親人歷史足跡　品美食：跟小時候媽媽做的一樣

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

1小時丟11次！　女子「從高空扔未熄滅菸蒂」…引發火災

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況、會陪伴他

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

《換乘戀愛3》復合情侶突PO「婚紗照」！　孔尚貞超閃近況曝光

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

不瞭解肯特調整近況　樂天洋投暫時沒有要替換

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

27歲千金傳收80億聘金出嫁…帥尪家世曝！

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

正妹業務無極限！　當眾「脫掉洗澡」推銷浴缸

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

越來越多小孩「不認識錢」…陸師頭疼

連丟11次！女子「從高空扔菸蒂」引發火災

懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她再為人母

陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵

馬路相遇當街殺3人！遇害者身上插著超長鐮刀

陸網紅尿灑靖國神社　陸：提醒理性表達

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」崴腳粉碎性骨折

更多熱門

相關新聞

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

台南市消防局第七大隊、台南市安平產業園區廠商協進會、台南市消防之友會第七辦事處、南晃交通器材工業股份有限公司，30日下午2時於南區虹韻文創中心 共同辦理「消防ESG介紹及應用」講習課程，邀請防災專家林金宏蒞臨授課，與會人數眾多，聽眾反應熱烈。

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴

嘉藥AI科技提升企業轉型

嘉藥AI科技提升企業轉型

第2波國營官股事業董座換血　李孟諺曝2條件納考量

第2波國營官股事業董座換血　李孟諺曝2條件納考量

男友拿「前女友」戒指求婚！她收下才知

男友拿「前女友」戒指求婚！她收下才知

關鍵字：

博士求婚專利企業背景混凝土戒指清華

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

唐治平經濟陷困境求戲拍

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面