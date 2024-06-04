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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／今與輝達聯繫！蔣萬安爭取設計中心落腳　談北士科2000坪基地

▲▼-蔣萬安市政總質詢-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳透露，要在台灣設置設計中心，並招聘1000名工程師，且台北、台南、高雄都是可能選項。台北市長蔣萬安4日喊話一定會積極爭取，且中午就跟輝達聯繫接觸；台北市產發局長陳俊安透露，最有機會的地點在北士科T3、T4、T12，台北市地政局長陳信良也說，T12有2000坪基地，最為適合。

蔣萬安4日下午赴台北市議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員張斯綱表示，黃仁勳現在是外界焦點，輝達要在台灣建立設計中心，台北市是選項之一，外傳新北市動作很快，已經跟輝達接觸，台北市有沒有動作？蔣萬安表示，台北市產發局回報，中午已經跟輝達聯繫接觸，並表達極高意願。

陳俊安說明，今早消息出來後，蔣萬安指示局內第一時間跟輝達在台北總部聯繫，並且已有聯繫上，首先先了解輝達具體需求，讓台北市評估盤點可提供哪些服務，並進一步了解如何達成輝達的期望，盡可能爭取設計中心落腳在台北。

▲▼蔣萬安市政總質詢-張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

張斯綱詢問，設計中心落腳在台北也需要土地，哪些地方可作為輝達的選項？陳俊安回應，先盤點市有地並做優先考慮，這樣成本取得比較快，也比較容易，目前現有市有地大概就是北士科T3、T4與T12。

張斯綱追問，北士科T3、T4、T12目前都還是市有地，假設新光人壽T17、T18不蓋了，台北市能不能順勢收回，提供給輝達作為設計中心？蔣萬安僅說，只要依照合約規定可以，就都不排除任何可能。不過，陳信良補充道，新壽目前沒表達不蓋的意願，對方應會依照合約執行。

陳信良表示，解約要有一段處理時間，而稍早陳俊安講的北士科T3、T4、T12部分，因為T12已經流標2次，目前產權也掌握在台北市政府自己手上，如果要能快速提供的話，「我想T12大概有2000坪的基地，應該還算是適合。」

蔣萬安強調，台北市一定窮盡一切力量積極爭取，台灣要發展AI，台北市絕對是一個首選，不只有頂尖優秀人才、極具創意的研發人才，另一方面也得將這些人才留住，加上台北市有宜居環境，只要可以符合法規，台北市能提供各項協助，且一定盡全力來支應。

▼台北市長蔣萬安、地政局長陳信良、產發局長陳俊安。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-蔣萬安及團隊。（圖／記者黃克翔攝）

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